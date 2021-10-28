أحدث درجات الألوان في غرف الأطفال.. دهانات رائعة تناسب شخصية الصغار

القاهرة - سمر حسين - ماما

يحتار الآباء في اختيار غرف نوم أطفالهم، ويبحثون عن أشكال غرف جديدة حتى تكون أكثر تميزا واختلافا عن باقي غرف المنزل، لذلك نقدم لكِ أحدث درجات الألوان في غرف الأطفال، كما جاءت على موقع «Decore».

تختلف ألوان غرف الأطفال حسب السن، فالأطفال صغار السن يفضل اختيار درجات اللون الوردي أو الروز مع الأبيض أو الموف للبنات، أما الأولاد فيفضل الألوان الصريحة مثل الأحمر أو الأبيض أو الأزرق أو الأصفر فهي تناسب شخصية الأولاد.

غرف نوم أطفال تركي

تمتاز الغرف التركية القديمة بطابع كلاسيكي مع الخشب الأبيض الفاتح، وألوان الغرف الوردية التي تناسب رقة الفتيات الصغار.

اللون البني

يعتبر اللون البني من الألوان الرائعة التي يمكن الاستعانة بها في غرف الأطفال.

ألوان هادئة لغرف الأطفال

يجب اختيار غرف الأطفال بتصميم هادىء وبسيط، فهذه الألوان تحقق الهدوء في غرفة الأطفال.

ألوان غرف نوم الأطفال

اللون الودي

من الأجمل الألوان التي تناسب الفتيات داخل غرف نوم الأطفال، ويتناسب مع اللون الرمادي أو الكريمي أو الأبيض.

الأزرق

يمكن اختيار ظلال اللون الأزرق المتنوعة ومزجها مع الخطوط البيضاء، مما تعطي شكل غرفة مختلف وجذاب.

البرتقالي والأزرق

يعطيان هذان اللونان توازنا بين دفء وحيوية اللون البرتقالي وحياد اللون الأزرق، ويمكن اختيار الأثاث بلون كريمي للحفاظ على حياد الألوان.

اللون الأخضر

يحفز اللون الأخضر الابداع والتعلم عند الطفل، لذلك يعتبر من الألوان التي ينصح باستخدامها في غرف نوم الأطفال.

اللون الأصفر الفاتح

يعتبر الأصفر من الألوان المحفزة للطفل، ويمكن دمجه مع الرمادي.

الألوان المحايدة

يمكن اختيار ألوان محايدة والتبديل بين الملحقات والستائر لتتناسب مع ألوان الطفل المفضلة، فاللون الأبيض يساعد على استقرار شخصيات الأطفال ويخلق لديهم شعورا بالتوازن والانسجام.

نصائح قبل اختيار غرف نوم الأطفال

تجديد الهواء داخل غرف الأطفال، ودخول الشمس الغرفة من أهم الأشياء التي تساعد على توفير جو مناسب للأطفال وتقلل من الأمراض التي تصيب الأطفال.