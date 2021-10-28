صوص السبانح والقلقاس أحدث تقاليع الأمهات لوجبات الأطفال: «معمولة بــ17 نوع خضار»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تبحث الأمهات عادة على شتى الطرق لتقوية مناعة أبنائهم، من خلال بعض الأكلات والوجبات المناسبة للأطفال، والغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المناسبة، وتقع المعظم في مشكلات رفض الأبناء لمذاق بعض الخضروات مثل السبانخ والقلقاس، والقرع وغيرها، الأمر الذي يدفعهن لابتكار الحيل المختلفة لطهي وتحضير تلك الأكلات بطريقة مختلفة وشهية.

صوص السبانح والقلقاس أحدث تقاليع الأمهات

وفي هذا الصدد، ابتكرت مروة الدالي، المسؤولة عن مجموعة «التعامل مع المشكلات» المعني بأسس التعامل مع الأطفال عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وصفة جديدة من 17 نوع خضار، وعدة توابل لتحضير صوص مختلف وغني للأطفال، لمدهم بالطاقة وتقوية مناعتهم.

مكونات صوص السبانح والقلقاس

7 ورقات سبانخ

1 بطاطس متوسطة الحجم

1 جزرة متوسطة الحجم

1 كوسة متوسطة الحجم

1بنجر متوسطة الحجم

1 بطاطا متوسطة الحجم

100جرام من الفلفل الأحمر

100 جرام من الفلفل الأصفر

100 جرام بزلاء

100جرام فاصوليا

100 جرام قلقاس

100جرام قرع عسل

100جرام بروكلي

100 جرام مشروم

7 أعواد من الشبت

7 أعواد من البقدونس

7 أعواد من الكزبرة

رشة كمون

رشة قرفة

رشة ملح

طريقة التحضير:

- تُغسل جميع المكونات السابقة جيدًا، وتُقشر ثم تقطع.

- توضع المكونات في حلة مع 3 أكواب ماء، ويترك ليغلي حتي تمام النضج.

- اهرسي المكونات بعد سلقها، في الخلاط أو الكبة بحيث يكون القوام متماسك.

- قدمي الخلطة كصوص مع المكرونة أو الأرز.

خبيرة تغذية توصي الوجبة

وفي هذا الصدد، علقت الدكتورة نعمة عبدالهادي، أخصائي طب الأطفال والتغذية العلاجية، ورئيس وحدة الإعلام بالمعهد القومي للتغذية، على الوصفة مؤكدة أنها وجبة متكاملة، تحتوي على نسب عالية جدًا من الحديد والفيتامينات أهمها فيتامين (أ) و(ج)، وحمض الفوليك والزنك.

كما علقت متابعة لـ«هُن»: «مفيدة لكن مقدرش أحكم على طعمها».