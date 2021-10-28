بعد أزمة والدها.. ياسمين صبري تظهر بـ«فستان مفتوح»: سعره صادم (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عقب أيام قليلة من حديثها عن أزماتها مع والدها، وتصدرها محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت خزينة أسرارها مؤكدة أنها لم تراه منذ أن كانت في عامها الثاني، قررت الفنانة ياسمين صبري، العودة مُجددًا لمتابعيها على السوشيال ميديا، بإطلالة جديدة وفريدة، تألقت من خلالها بفستان مميز، في عدة لقطات مصورة.

إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري

وظهرت الفنانة ياسمين صبري بفستان أخضر، بتوقع اللبناني العالمي، مصمم الأزياء إيلي صعب، جاء يشبه موديل البليزر، لكنه طويل وذو فتحة كبيرة على أحد الجانبين.

وتميز الفستان بكونه بأكمام طويلة، وفتحة صدر كبيرة، مع الشعر الويفي المميز، والمكياج اللامع بدرجات الروز، كما اعتمدت على المجوهرات الألماسية، من خلال اختيارها عقد وأقراط ألماسية لامعة.

سعر صادم لفستان ياسمين صبري

وبالبحث عن سعر الفستان وُجد إنه وصل سعره لـ3690 دولار أمريكي، أي بما يعادل 57972 جنيه مصري.

علاقة ياسمين صبري بوالدها

وتصدرت الفنانة محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حديثها عن علاقتها بوالدها ووالدتها، خلال لقاء مع الإعلامي أنس بوخش، على موقع «يوتيوب»، مؤكدة أن والدتها بمثابة بطلة حياتها: «أمي هي كل حاجة في حياتي، لأن هي اللي خلتنا أنا وأخواتي نعيش مع جدي وجدتي، وأمي انفصلت وأنا طفلة عندي سنتين، وأنا مشفتش غير أمي وجدتي وجدي، هما اللي كانوا في حياتي».

متابعة: «جدتي كانت ست شديدة، وهي اللي ربتني، وجدي كان هو الكبير، ومكنش عايز وجع دماغ، وكان هادي، وكان فيه توازن، فيه شدة وفيه 5 دقايق في اليوم راحة، كل ده اللي كون شخصيتي».

وأوضحت الفنانة أنه لا توجد علاقة بينها وبين والدها، مضيفة: «مش عشان الانفصال نهائي، لأن الانفصال مش معناه أن العيلة تتفكك، لأنه بيكون اختيار، وهو اختار».