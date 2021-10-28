طرق كشف كاميرات المراقبة الموجودة في غرف تبديل الملابس: «خلي بالك بتشوف كل حاجة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تثبت المحلات التجارية كاميرات المراقبة لتأمين المكان وحمايته من السرقه، لكن في بعض الحالات تستخدم المحلات التجارية الخاصه بالملابس النسائية لأغراض دنيئة منها مراقبة السيدات في غرف الملابس، فيقومون بوضع كاميرات دقيقه لا ترى بالعين المجردة، إذ تأخذ أشكالا وأحجاما مختلفة.

طرق كشف الكاميرات الدقيقة في غرفة تبديل الملابس

ومن أجل التحقق من وجود كاميرا مراقبة دقيقة في المكان، لابد من معرفة الطرق الآتية:

- يجب البحث في أرجاء الغرفه جيدا لمعرفة إذا ما كان هناك كاميرات مراقبة، فبعض الكاميرات تكون واضحه وقد تلاحظ من البحث في أول مرة.

- إغلاق إضاءة الغرفة وتشغيل كشاف الهاتف، لأن إضاءة الكشاف الساقطة على المرآة تعكس ما خلفها.

- استخدام الهواتف الذكية لتحديد موقع الكاميرات الدقيقه عن طريق استخدام تطبيق iOS Android وتشغيله، وذلك يساعدك في معرفة إذا كان هناك أجهزة دقيقه متصله بشبكة Wifi أم لا.

- فحص المرآة عن طريق الإصبع الموجوده في غرفة تبديل الملابس وذالك عن طريق الآتي:

الضغط علي المرآة بواسطة الأظافر إذا لم تلاحظ وجود فجوة ورأيت الانعكاس الطبيعي للأصبع فهي مرآة حقيقيه، أما إذا كانت هناك فجوة بين الأظافر والمرآة فهناك كاميرا خلفية، وذلك وفقًا لموقع Zositech-عمل Scan أو مسح لشبكة الوايفاي للتأكد من وجود كاميرات خفيه بأستخدام تطبيق fing، عند تحميل التطبيق وعمل مسح لشبكة الواي فاي، ويجرى الكشف عن كاميرات المراقبة الدقيقة المتصله بشبكة واي فاي لكنه لن يظهر الكاميرات دائما، كما يمكن استخدام البديل له وهو تطبيق Mac. وفقًا لموقع fing.

-اجراء المكالمات الهاتفية فإذا تعطلت المكالمه أو حدث تشويش فهناك احتمالية وجود كاميرات مراقبه.