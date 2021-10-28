7 فوائد لعمل مساج الوجه: «هيخلصك من التجاعيد والتوتر»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يسعى الجميع للحصول على بشرة نضرة والحرص على عدم ظهور التجاعيد، وخاصة مع التقدم في العمر، لذلك يعد المساج الذي يجرى عمله للوجه إحدى الطرق الفعالة والسهلة التي تساعد على تعزيز صحة الجلد مع إرخاء عضلات الوجه، ما يساعد على الظهور بشكل أفضل، كما يمكنك القيام بها وحدك، ولكن يلزم أن يتم وفقًا لطرق معينة لضمان الاستفادة منه وهذا ما تقدمه «هن»، وفقًا لموقع «Health Line».

ما هي الطريقة الصحيحة لعمل مساج الوجه؟

- تنظيف الوجه واليدين جيدًا، مع استخدام نسبة من مستحضرات أو زيوت خاصة بتدليك الوجه.

- فرك اليد بحركة دائرية على الوجه.

- الضغط بجانب الوجه عند الجبهة حتى الوصول لعظمتي الخد، ثم المرور لأسفل الوجه.

- التركز على كل منطقة لمدة من 20 إلى 30 ثانية.

فوائد عمل مساج للوجه:

أوضح الباحثون العديد من الفوائد المزعومة لعمل مساج الوجه متمثلة فيما يلي:

- مكافحة شيخوخة الوجه من تجاعيد وبهتان الجلد.

- تخفيف الآم الجيوب الأنفية، وتخفيف الصداع، وتزيز الدورة الدموية.

- الحد من ظهور حب الشباب.

- يساعد على الشعور بالانتعاش، واعادة الحيوية للوجه.

- زيادة تدفق الدم بالجلد.

- يساعد في التخلص من التوتر والقلق.

- التخلص من الآم الوجه والحكة.

وينصح بتدليك الوجه مرتين بالأسبوع، مع استخدام أطراف الأصابع أو الاستعانة ببكرات الوجه، والحرص على معاملة الوجه برفق، بالإضافة لاستخدام بعض أنواع الزيوت الطبيعيّة مثل: زيت الزيتون، زيت السمسم، لما لها من دور صحي فعال، كما وضح أنه يمكنك عمل مساج الوجه بنفسك، ولكن يفضل زيارة الطبيب، أو معالج مختص في حالة الرغبة في علاج شيء معين، مثل حب الشباب أو المفصل الفكي الصدغي، حينها ستكون النتيجة وفقًا للاحتياجات الخاصة.