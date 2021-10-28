«مبقاش للسوبر ماركت».. موضة جديدة لـ«الكروكس»: بكعب وسعره 10 آلاف جنيه (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«الكروكس» واحدة من أكثر الأحذية رواجًا بين الأطفال والفتيات، والشباب أيضًا، فهي مصنوعة من خامات خاصة، وخفيفة «فلات» تتحمل السير لفترات طويلة، فضلًا عن سهولة تنظيفها، وألوانها المميزة والمختلفة أمثال درجات النيون والباستيل والألوان الأحادية الدارجة.

وتستخدم العديد من الفتيات تلك الأحذية للأماكن القريبة لـ«السوبر ماركت»، «السير بالشوارع القريبة»، و«الأسواق» وغيرها من الأماكن القريبة من المنزل، خاصة إنها أحذية تباع بأسعار متوسطة مقارنة بغيرها.

موضة جديدة لـ«الكروكس»: بكعب وسعره 10 الآف جنيه

فاجئت دار «Balenciaga » الفرنسية الشهيرة، أمس، روادها من الفتيات، بأشكال جديدة من الكروكس، لموسم 2022، جاء مختلفًا بشكل كبير،حيث نكيز بكعب أسود رفيع يبلغ طوله 80 مم.

وجاء الكروكس بألوان مختلفة كالمعتاد من الأخضر والفوشيا، ودرجات النيون المختلفة والمتعددة، وبالبحث عن سعره وُجد إنه يصل إلى 625 دولار، أي ما يقترب من 10 الآف جنيه مصري.

ومن جانبها، علقت «ميشيل بول» نائب الرئيس الأول لشركة Crocs للتسويق والمنتج العالمي، عبر الموقع الرسمي للدار، قائلة إن موضة الكروكس تغذي أحدث الاتجاهات: «نعتقد أننا أصبحنا أكثر أهمية في مجال أزياء الشارع».

خبير موضة يعلق على الكروكس المزود بكعب

من جانبه علق محمد الشريف، خبير الموضة والأزياء، على موضة الكروكس الجديدة، مؤكدًا، إنها لاتناسب الشارع والمشاوير السريعة لكونها بـ«كعب»: «الموضة غريبة ومش هتنفع للكل لكن منقدرش نحكم عليها دلوقتي».

وأكد خبير الموضة، محمد الشريف، خلال حديثه لـ «هُن» إن دار الأزياء الفرنسية دار كبيرة، ولها أسم كبير في عالم الموضة، وإن الكروكس موضة اتبعها الكثير على فترات طويلة لأنه سهل إلا أن الكعب غير وظائفة، ولا يمكن الحكم عليه قبل الاستخدام.