مساعدة «كلينتون» تفضح السيناتور المتحرش: «استدرجها إلى شقته»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت مساعدة هيلاري كلينتون السابقة هوما عابدين، في مذكرات حديثة لها، النقاب عن تعرضها للاعتداء الجنسي من قبل أحد أفراد مجلس الشيوخ، وهي في العشرينات من عمرها، والذي استدرجها إلى شقته إدعاء منه أنه عشاء عمل ليقوم بتقبيلها غصبًا، بينما كان الاثنان يتحدثان.

من هي هوما عابدين؟

ولدت هوما محمد عابدين لأبوين أمريكيين، ونشأت في الخليج العربي بالتحديد في المملكة العربية السعودية، وعادت إلى الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى لتدرس في الجامعة.

تعود أصول والدها إلى الهند، أما أمها فهي باكستانية الأصل، عملت نائبة لحملة كلينتون الرئاسية، حصلت على فرصة تدريب في البيت الأبيض عندما كانت طالبه في الجامعة، كانت تأمل أن تصبح مراسلة مثل قدوتها كريستيان امانبور مراسلة CNN الأولى لكنها عملت مع كلينتون سيدة أمريكا الأولى آنذاك.

كتاب عابدين وفضيحة السيناتور

وفقاً لرواية عابدين التي قصتها عن الواقعة، فقد كانت في عشاء عمل حضره ذلك السيناتور، والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين مع مساعديهم، وبعد الحفل قام السيناتور بدعوتها إلى شقته لتناول القهوة.

وتابعت :«أخبرني بأن كل شيء على مايرام ومن ثم جلس بجانبي ووضع ذراعه على يدي وقبلني غصبا»، وقالت :«صدمت جدا من الموقف ودفعته بعيدا ثم اعتذر لي قائلا، أنه أخطأ ويريد تعويض الموقف بأي شيئ قبل أن ينتهي بشكل سئ».

وأضافت:«خرجت مسرعة من المكان وحاولت أن أبدو غير مبالية، ثم التقيت به بعد بضعة أيام وقال لي هل من الممكن أن نعود أصدقاء لكن كلينتون تدخلت لتنقذ الوضع قائله: لقد دفنت الحادث».

جزء آخر من مذكرات عابدين

نشرت مجلة فوج الأسبوع الماضي عن زوج هوما عابدين، والذي تحدثت عنه في مذكراتها أيضا، وفضحت ما كان يقوم به، فهو عضو الكونجرس في نيويورك يدعى انتوني وينر، وقالت إنه نشر صورة شبه عارية له على تويتر، وقالت إنه سبق أن اعتدى جنسيا على قاصر، وحكم عليه بالسجن لمدة 21 شهراً في 2017 وتم الإفراج عنه بعد 18 شهر من الحبس، لتنتهي حياتها معه بعد تلك الحادثة، وتظل مع ابنها منه الذي يبلغ من العمر 6 سنوات.