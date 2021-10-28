قبل زواجهما.. كريستيانو ينتظر توأم جديد من جورجينا: نشر صورة السونار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب أيام من هزيمته الكبيرة أمام الفرعون المصري، محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول وبطل المنتخب المصري، تخطى كريستيانو رونالد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأمر محتفلًا بحمل صديقته عارضة الأزياء الشهيرة جورجينا رودريجيز.

وكشف اللاعب الشهير كريستيانو عن خبر حمل صديقته بطريقة مختلفة، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، إذ شارك بصورة مطبوعة للسونار، مدونًا: «سعدنا أن نعلن أننا نتوقع توأمان، قلوبنا مليئة بالحب، لا يسعنا الانتظار لمقابلتك».

الجدير بالذكر، أن الثنائي جمعتهما علاقة ارتباط منذ عدة سنوات أسفرت عن عدة أبناء، إذ ترافقه جورجينا في العديد من المناسبات المختلفة، والتي أعلن منذ فترة استعدادهم للزواج.

من هي جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو؟

- ولدت في يناير عام 1995، إذ تبلغ من العمر 26 سنة.

- ولدت جورجينا في دولة إسبانيا.

- تعمل جورجينا رودريجيز في مجال الموديلنج، فهي عارضة أزياء شهيرة، ظهرت كوجه دعائي للعديد من دور الأزياء والعلامات التجارية الشهيرة.

- تبلغ قيمة ثروتها تجاوزت 10 ملايين دولار أمريكي، وفقًا لما ذكره موقع «gossip gist»، في عام 2018.

- تعرفت عارضة الأزياء على النجم كريستيانو رونالدو، منذ من يقارب الـ5 سنوات، تحديدا في صيف 2016.

- تحاول جورجينا دعم رونالدو، بشتى الطرق، وتظهر معه في كافة المناسبات والتكريمات.

- أنجبت جورجينا من شريك حياتها البرتغالي التوأم إيفا وماتيو وآلانا.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» ما يتجاوز 22 مليونا و500 ألف شخص من جميع أنحاء العالم.