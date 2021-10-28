أعراض السرطان.. 3 علامات في صوتك تنذر بالإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تتنوع أعراض السرطان، نظرًا لوجود أكثر من 200 نوع مختلف منه، ويمكن أن تكون بعض العلامات عامة جدًا وتتضمن أشياء مثل فقدان الوزن والتعب غير المبرر.

ولاحظ مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، أن الأعراض غالبًا ما تكون علامة على شيء أقل خطورة بكثير، واكتشافه مبكرًا يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا، ويمكن أن تأتي الأعراض في مجموعة من الأشكال، وتحدث عند الأشخاص من جميع الأعمار، بحسب موقع express.

صوت مزعج أو بحة

وحدد المركز بعض الأعراض العامة التي تؤثر على الصوت والتنفس، منها وجود صوت مزعج أو بحة في الصوت، فتلاحظ أن وجود صوت مزعج أو شعور أجش يمكن أن يكون شائعًا مع نزلات البرد، ولكن يجب التحقق من الصوت المزعج الذي لم يختف من تلقاء نفسه.

السعال المستمر

وأفاد بأن السعال المستمر قد يكون علامة على الإصابة، على غرار الصوت المزعج، فإذا لم يختفي في غضون أسابيع قليلة أو ازداد سوءًا، يجب التوجه إلى طبيب.

ضيق التنفس

وتقول مؤسسة أبحاث السرطان إن ضيق التنفس قد يكون علامة، وأوضحت: "ليس من الغريب أن تشعر بضيق أنفاسك بين الحين والآخر، ولكن إذا لاحظت أنك تشعر بضيق في التنفس أكثر من المعتاد أو لكثير من الوقت، أخبر طبيبك ".

تلاحظ المؤسسة أيضًا أنه إذا كنت تواجه صعوبة في البلع أو المضغ، أو كنت تشعر بأن شيئًا ما عالق في حلقك، فيجب عليك فحصه من قبل الطبيب، خاصة وأن اكتشاف السرطان مبكرًا يزيد من فرص النجاة.