"ماتبقاش طفل".. 5 أشياء لا يجب أن تقولها لمواليد برج الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من المعروف أن مواليد برج الحمل يتمتعون بالشجاعة والاستقلالية، وفي بعض الأحيان، الأنانية، حيث إن لكل برج له عيوبه.

لكن هناك أشياء يجب ألا تقولها أبدًا لمواليد برج الحمل، نستعرضها في هذا التقرير، وفقا لموقع timesofindia.

لا تكن مثل الأطفال

يمكن أن يكون مواليد برج الحمل عنيدين وأصحاب مزاج متغير، لكن هذا لا يعني أن عند التزامهم الصمت، أن تقول إنهم مثل الأطفال لأن هذا يثير غضبهم.

لماذا أنت شديدة الحساسية طوال الوقت؟

إنهم يعبرون عن مشاعرهم فلا حرج في ذلك، دعهم يقولون ذلك، لأنه إذا تساءلت عن ذلك أيضًا، فسيؤذيهما ويجعلهما يغضبان.

أنت دائم الانتقادات

أصحاب برج الحمل لا يمكنهم تحمل النقد بسهولة حتى من أقرب الناس إليهم، لذلك احذر ولا توجه لهم أي أحاديث عن الانتقادات، ابحث عن طريقة جيدة لإخبارهم بأنهم على خطأ.

كن صبورا

إنهم لا يحبون الانتظار، الصبر ليس من هواياتهم المفضلة، لذا توقف عن قول ذلك لهم.

لماذا أنت أناني للغاية؟

إنهم يعرفون أنهم أنانيون لكنهم لن يقبلوا ذلك أبدًا من أي شخص يخبرهم بذلك، "أنت صديقي فكيف تقول ذلك؟".