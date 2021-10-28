بعد تصريح شيرين رضا.. تعرف على أسعار الملابس في زارا وإتش أند إم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصدرت الفنانة شيرين رضا محركات البحث، بعد تصريحاتها الأخيرة بشأن ابنتها نور عمرو دياب، التي أوضحت خلالها أنها تعمل كـ"بلوجر" وتساعد الناس على شراء ملابس رخيصة، من ماركتي "زارا" و"إتش أند إم".

وكانت شيرين رضا قالت خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة أون إي، أول أمس الإثنين: "بنتي إنفلونسر وهدفها كبلوجر مساعدة الناس اللي ميقدروش يشتروا من (شانيل وديور) فممكن يروحوا (زارا وإتش أند إم) والأماكن اللي سعرها مش غالي بس حلوة".

وأثارت تلك التصريحات حالة من الجدل والسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من اعتبار شيرين، أن هاتين الماركتين تبيعان الملابس بأسعار رخيصة، فبالنسبة لكثيرين فإن هذا الماركات يقبل على شرائها "أبناء الذوات".

ومن بين التعليقات الساخرة، قال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "العتبة والموسكي والوكالة قصروا معانا في حاجة ربنا يديم المعروف بينا قال زارا قال"، بينما قالت أخرى: "دي لو عرفت إن في ناس بتلبس من التوحيد والنور هيغمى عليها من الخضة بقى".

وبعد حالة الجدل وسخرية الكثيرين من أسعار ماركتي زارا وإتش أند إن، نستعرض أبرز أسعار الملابس في الماركتين.

زارا

- تتنوع البليزرات بقصات وتصاميم مختلفة، وتتراوح أسعارها بين 800 حتى 2299 جنيها.

- يعرض زارا فساتين ذات تصاميم مختلفة، وبأقمشة وخامات متنوعة، تتراوح أسعارها بين 500 حتى 1199 جنيه.

- تبدأ أسعار التوبات من 500 جنيه، وأغلبها بتصميمات ذات فتحة صدر منسدلة وحمالات رفيعة قابلة للتعديل، وبطانة داخلية.

- تبدأ أسعار القمصان النسائية بين 700، وتصل إلى 1199 جنيها.

- تتنوع أشكال وتصاميم البناطيل وخاماتها المختلفة، والتي تبدأ أسعارها من 700 جنيه، وتصل إلى 1400 جنيه.

إتش أند إم

- تبدأ أسعار الفساتين، من 500 جنيه وتصل إلى 3299، وتتنوع بين الفساتين القصيرة والطويلة، وكذلك بأكمام أو بدون.

- التوبات الرياضية والكاجوال، تتراوح أسعارها بين 200 و1199 جنيها.

- تتراوح أسعار البلوزات بين 300، و900 جنيه.

- البناطيل الشبابية الجينز والجبردين تتراوح أسعارها بين 300 و 1000 جنيه.