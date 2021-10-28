تغيّر حياتك.. أفضل 5 مشروبات صباحية يمكنها إنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

فقدان الوزن لن يكون أمر سهل لكثير من الناس، والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة بالجسم هي عملية تدريجية تتطلب مزيجًا من التدريبات مع النظام الغذائي الصحيح.

وما تشربه مهم أيضًا، وإليكم أفضل مشروب صباحي لخسارة الوزن وفق ما ذكر موقع "ndtv"..

- القرفة والزنجبيل:

منشطان قويان لحرق الدهون بالجسم، ويفضل تناولهما معاً عن طريق إضافة نصف ملعقة من كل منهما على كوب ماء وغليه مرة واحدة، أو استخدامهما كتوابل توضع على الطعام.

2- الشاي الأخضر:

يشتهر بالفوائد الصحية المتعددة التي يقدمها، فهو مليء بمضادات الأكسدة التي تحمي جسمك من مخاطر الإصابة بأمراض مختلفة.

ويستخدم على نطاق واسع لفقدان الوزن، تخلص من فنجان القهوة الصباحي وانتقل إلى الشاي الأخضر.

3- خل التفاح:

مليء بالفوائد الصحية، وهو مشروب صباحي معروف لفقدان الوزن، ويمكن أن يساعد في قتل العديد من البكتيريا الضارة أيضا، كما يخفض مستويات السكر في الدم ويعزز صحة القلب.

وتحتاج إلى تناول نصف كوب من الماء وإضافة ملعقة كبيرة من خل التفاح إليها، اعطيه مزيجًا سريعًا واشربه كل صباح، لا تضيف خل التفاح بكميات زائدة، حاول أيضًا أن تشربه باستخدام ماصة لحماية مينا الأسنان من المحتوى الحمضي.

4- الماء بالليمون:

إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن والبقاء بصحة جيدة في نفس الوقت، يمكنك اختيار الماء بالليمون، إذ ينقي جسمك ويحسن عملية التمثيل الغذائي، ويساعد على فقدان الوزن في نفس الوقت.

لتحضيره، يمكنك إضافة الخيار وعصير الليمون والأوراق الذائبة وشريحة من الزنجبيل إلى الماء وتخزينها لبعض الوقت، اشربه في الصباح على معدة فارغة.

5- مشروب الكمون:

بذور الكمون مفيدة للغاية لفقدان الوزن، يمكن أن يحسن هذا المشروب عملية التمثيل الغذائي لديك بشكل ملحوظ.

وسيعمل أيضًا على تقليل الجوع وتحسين عملية حرق الدهون، انقعي ملعقة كبيرة من بذور الكمون في كوب من الماء واتركيها طوال الليل، قم بتصفية الخليط في الصباح واستهلكه كل صباح، يمكنك أيضًا مضغ بعض بذور الكمون المنقوعة أثناء شرب هذا الماء.