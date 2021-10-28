اعتداء بالضرب على مضيفة طيران يتسبب في تغيير مسار طائرة على الخطوط الأمريكية (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حولت الطائرة التابعة لخطوط طيران American airlines مسارها، بعد أن كانت متجهة من مدينة نيويورك إلى مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا، لتهبط في مدينة دنفر عاصمة ولاية كولورادو، بعد أن قام أحد الركاب بالاعتداء على مضيفة الطيران ضربًا.

الاعتداء علي المضيفة

تعرضت مضيفة طيران تابعة لشركة الطيران الشهيرة American airlines للاعتداء بـ الضرب من أحد الركاب على متن الطائرة المتجهة إلى مطار جون واين في سانتا آنا ولاية كاليفورنيا، حسب تقرير إذاعته محطة 1010الأمريكية و Fox news أيضًا.

أفاد التقرير بأن رحلة Wins321غيرت مسارها لتهبط في مطار مدينة دنفر لاعتقال المشتبه به، وتنفيذ القانون.

تصريح شركة الطيران حول الحادث

وأعربت شركة الطيران عن عضبها تجاه ما حدث، وتعهدت بمنع المشتبه به بشكل دائم من التعامل مع شركة الطيران، أما المضيفة فلم تذكر الشركة أي تفاصيل عنها سوى أنها تعرضت لإصابات غير محددة.

وقع ذلك الحادث المؤسف في الوقت الذي أخبرت فيه شركة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن حوادث الاعتداء التي تجرى أثناء رحلات الطيران قلت بشكل كبير، وأن السلوك العدائي للركاب يكاد يكون منعدما.

وأضافت الشركة في بيان لها، إنها تشعر بالغضب من التقارير المتعلقة بما حدث على متن الطائرة، لن تتسامح الشركة مع أعمال العنف ضد أعضاء الفريق.

وتابعت: «لن يُسمح أبدًا للفرد المتورط في هذا الحادث بالسفر مع American airlines في المستقبل، لكننا لن نكون راضين حتى تجرى مقاضاته إلى أقصى حد يسمح به القانون».

تصرف الشركة مع المضيفة المصابة وزملائها

وشكرت الشركة الطاقم لتصرفهم السريع تجاه الحادث، وتعاملهم باحترافية لضمان سلامة زملائهم من أعضاء الفريق، وتواصلت الشركة مع المضيفة المصابة للتأكد من حصولها هي وزملائها على الدعم الذي يحتاجون إليه في هذا الوقت.

وطلبت الشركة تقريرًا عن سلوك الركاب في جميع الرحلات التابعة لها للتأكد من عدم تكرار الحادث، مؤكدة أنها تعاونت مع ضباط الأمن الفيدرالي لإمدادهم بجميع المعلومات التي يحتاجون إليها، وفقًا لشبكة Fox news.