إطلالات اليوم: مايا دياب جريئة.. وكندة علوش متألقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

مايا دياب:

طلت المطربة مايا دياب بفستان طويل باللون الأسود مزود بأكمام طويلة وشفاف من الجانبين ومكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

كندة علوش:

زارتدت الفنانة كندة علوش فستانا متعدد الألون مزود بأكمام ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

تارا عماد:

كما تألقت الفنانة تارا عماد بفستان باللون الفضي والأسدود مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر الضفيرة.

لقاء الخميسي:

وظهرت الفنانة لقاء الخميسي بفستان كت باللون الرصاصي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

ميرنا نور الدين:

كما ارتدت الفنانة ميرنا نور الدين توب كت باللون الرصاصي مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر الضفيرة.