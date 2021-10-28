أول ظهور لـ«فلولة» بعد مغادرة المستشفى.. ابتسامة مرهقة فوق كرسي متحرك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ليلة كاملة قضتها الطفلة السعودية «ريتان»، المشهورة على مستوى الوطن العربي باسم «فلولة»، داخل المستشفى، حيث خضعت لعملية جراحية، ومكثت ساعات لتستعيد وعيها مجددا، قبل أن تخرج صباح اليوم، تطمئن جمهورها بصورة مؤثرة من أمام المستشفى.

وتحظى «فلولة» بمتابعة واسعة على مستوى البلدان العربية، إذ تشارك والدها أشرف نون، المقاطع الكوميدية التي حازت إعجاب ملايين المتابعين، حتى تعلق الجمهور بهذه الأسرة وبطريقة حياتها، التي يعرضون تفاصيلها، من خلال بث مقاطع فيديو يومية، تحت عنوان: «يوميات عائلة ملسوعة».

«فلولة» تطمئن جمهورها: باي يا مستشفى

خرجت الطفلة «فلولة» من المستشفى على كرسي متحرك، حتى يتثنى لها استقلال سيارة والدها، لتعود إلى منزلها من جديد، إذ طمأن الأب، أكثر من 3 ملايين متابع لحسابه الرسمي على «إنستجرام»، على ابنته، من خلال مجموعة من الصور ومقطع فيديو يوثق لحظات خروج «فلولة» من المستشفى.

وظهرت «فلولة»، بفستان من اللون الأزرق، وبلاستر كانيولا، ولاصق تعريفي باسمها وسنها، قال الأب في مقطع الفيديو الذي شاركه، أثناء محاورة ابنته: «حمد الله على سلامتك، قولي للمستشفى باي باي.. فلاولتنا.. نورتي أم السيارة».

والد «فلولة» يشاكس زوجته بالمستشفى

شاركت زوجة البلوجر والأنفلونسر السعودي أشرف نون، خلال الساعات الماضية، صور ابنتها عبر خاصية خاصية «استوري» على «إنستجرام»، قبل أن يعيد الأب مشاركتها هو الآخر، حيث ظهر نائما بجوار ابنته على سرير المرض بالمستشفى، إذ علقت والدة «فلولة»: «الحمد لله على نعمة الزوج الحنون، سهران من أمس، ونام جنب بنته»، ليرد الزوج: «على أساس خلتيني أنام كل شوية تصحيني تبغي فطور».

وكشف والد الطفلة «فلولة» كواليس دخول ابنته، المستشفى، إذ قال بعدما طالب متابعيها بالدعاء لها: «الحمد لله عملية كانت بسيطة لأقصى درجة، ما أخدت ربع ساعة، دخلت الصبح وإن شاء الله تخرج المغرب، وتسوي باي للمستشفى».