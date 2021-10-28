حكاية أول «خناقة» بين روجينا وأشرف زكي.. رمى الدبلة عشان رقصت في الخطوبة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حياة الأزواج مليئة بالأسرار والخفايا، التي لا يعلم عنها أحد شيئا، ودائما ما تتخلل مشاعر الحب والمودة بعض المشكلات، التي قد تكون ناتجة عن غيرة أو عصبية زائدة، يمكنها أن تهدم أسرة بأكملها، ومثل كل شريكين واجهت الفنانة روجينا، أزمة في بداية علاقتها بالفنان أشرف زكي، كادت أن تنهي زواجهما قبل بدايته.

كواليس خلاف روجينا وأشرف زكي

كواليس تلك الأزمة الكبيرة، كشفتها روجينا، وزوجها أشرف زكي، خلال استضافتهما في برنامج «سهرانين»، مع الفنان أمير كرارة، في حضور المطرب الشعبي أحمد شيبه، إذ سردت روجينا، بتلقائية الأسباب التي كانت ستنهي الزيجة: «أشرف عصبي جدا، وبيتعصب باللغة العربية وبيتحول، عملنا خطوبة على الضيق، عشان مكانش معانا فلوس، وجايبين قطعة جاتوة مع شاي».

الخناقة انتهت برمي الدبلة

تفاجأت الفنانة روجينا، خلال حفل الخطوبة، بحضور كبار الفنانين والمطربين، إذ قالت: «أشرف عزم كل المطربين، فجأة لقيت محمد منير، ومدحت صالح، وحسن الأسمر، علي الحجار»، موضحة أن الرقص كان السبب الرئيسي، الذي كاد أن ينهي مشروع زواجهما: «أنا عروسة ومبسوطة، وكل ما أقوم أرقص، يقولى هو أنتي مش هتبطلى، أنا اللي أحييت الخطوبة، اتخانق معايا، وقالي أنتي لا تصلحي ولا تتحملي المسؤولية، وتاني يوم جه رمى الدبلة».

زواج روجينا وأشرف زكي

قصة زواج روجينا وأشرف زكي، كانت تكليلا لقصة حب، وقعت شرارتها الأولى داخل معهد الفنون المسرحية، حينما وقع الأستاذ في غرام تلميذته، التي جاءت من محافظة الشرقية، للدراسة بالمعهد، إذ بدأت الحكاية بنظرة إعجاب، سرعان ما تطورت إلى حب، حينما كان معيدًا يدرس لها الدراما.

وكان الإعجاب متبادلا بين الثنائي، ولم يتردد أشرف زكي لحظة في أن يتقدم لخطبتها، وطلب يدها من أسرتها، ليكونا أجمل الثنائيات الناجحة داخل الوسط الفن، إذ أثمرت هذة الزيجة عن ولادة بناتهما، الذين هم ثمرة كفاحهما.