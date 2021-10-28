حتى لا تقعي في فخ «إسلام برجر».. اكتشفي كذب خطيبك خلال 3 خطوات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حكاية جديدة من دفتر العلاقات العاطفية الصادمة، تصدرت موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، عبر هاشتاجي «حوار البرجر»، أو «إسلام برجر»، اللذين حظيا باهتمام واسع من المتابعين، سواء بالسخرية من الواقعة التي أحدثت ضجة في غضون ساعات قليلة، أو طرح علامات استفهام لفهم التفاصيل، إذ كان لسان حال كثير من المدونين: «إيه حوار البرجر ده؟»، «هو في إيه بيحصل فهمونا».

حكاية «إسلام برجر»

بدأت القصة، بعدد من التغريدات، دونتها فتاة اسمها «نور»، ادعت خلالها أنها تفاجأت بزواج خطيبها، الذي لقبه المغردون باسم «إسلام برجر»، وأنها اكتشفت أن لديه أولاد من أخرى، بعد قراءة الفاتحة، وارتباطهما لمدة دامت 9 أعوام، ليعلق خطيبها على ما نشرته، ويتبادلان التعليقات المثيرة بينهما، إذ سألته: «كنت معرفني إنك متجوز يعني؟»، ليكن الرد الذي استفز الجمهور من الشاب: «فاكرة لما كنا بناكل برجر آخر مرة قولتلك إيه؟».

وواصلت «نور»، سرد كواليس علاقتها بخطيبها من خلال مجموعة من التدوينات، عبرت خلالها عن صدمتها، إذ كتبت في إحداها: «إحساس وحش أوي بعد قراءة فاتحتي، أكتشف إنه متجوز ومخلف، والمفروض أني أعرف الشخص ده من 9 سنين، موضوع مضحك أوي، حقيقي أنا مصدومة صدمة عمري، مش مستوعبة إزاي تعرف تكدب بالشكل ده؟».

صدمة وخوف وتشكيك

صدمة كبيرة بين متابعي القصة على «تويتر»، خاصة الفتيات، بسبب طول سنوات ارتباطهما، دون أن تعلم حقيقة زواجه بأخرى، إذ جاء بين التعليقات: «9 سنين كتير أوي على خطوبة، وإزاي معرفتش تكتشف حقيقته»، «اللي قاهرني أن هو في الـ9 سنين أكلها برجر مرة واحدة، لدرجة أنها فكراها»، «السؤال المهم دلوقتي إزاي البنت تكتشف إنه متجوز ولا لا؟»، «بعد كده لازم نعمل ورق إثبات شخصية، وورق قيد عائلي»، «هنأمن إزاي بعد كده للرجالة»، «أهلها مسألوش عليه من الأول، وبعدين حاجة زي دي صعب تستخبى، وبجد الموضوع مش منطقي بالنسبة ليا».

الأبعاد النفسية لـ«حوار البرجر»

قصة الهاشتاج المتداول على موقع «تويتر» الذي عُرف باسم «إسلام برجر»، كانت محل حيرة لكثير من الجمهور، ما دفع «هن» إلى التواصل مع الدكتور محمد هاني، استشاري الطب النفسي والعلاقات الزوجية، لمحاولة فهم شخصية الفتاة، وقصة عدم اكتشاف حقيقة زواج خطيبها وإنجابه أطفال، كما زعمت خلال التغريدات، والتعليقات المتبادلة بينهما، والحديث عن عدم توصل الأسرة لحقيقة عريس ابنتها.

يقول الدكتور محمد هاني، إنه يبدو من حكاية الفتاة التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها شخصية ضعيفة، مقابل سيطرة الشاب، الذي استطاع التمثيل عليها باحترافية شديدة، فضلا عن تأثيره الشديد عليها: «قافل عليها علشان متوصلش لأي معلومات، وده ساعده يمشي اللعبة ويصدقها».

«إسلام برجر» يعاني من إزدواجية

«نصاب ومحوراتي»، عنوان كبير، وضعه استشاري العلاقات الزوجية، لوصف شخصية الشاب، الذي تفاجأت خطيبته بزواجه وإنجابه من أخرى: «إداها نوع من الثقة، وهي من حبها فيه مقدرتش تكشف»، مؤكدا أنه يعاني من إزدواجية في الشخصية.

3 خطوات لاكتشاف كذب خطيبك

يشير هاني، إلى أن هناك علامات يمكن للفتاة مراقبتها لاكتشاف مدى كذب خطيبها من عدمه، موضحا أن قد تكون واضحة أمام بعض الفتيات لكنهم يتجاهلونها، لأنهم يميلون إلى الرومانسية ولغة المشاعر «المتزوقة».

ويوضح العلامات التي تساعد الفتاة على اكتشاف شخصية خطيبها الحقيقية: «في بنات بتشتكي بعد الزواج من تغير شخصية الزوج، واكتشاف حقائق مهولة زي الإدمان للمواد المخدرة، والزواج من أخرى دون علمها، وهو ما يسهل اكتشافه منذ البداية، من خلال مراقبته وملاحظة سلوكياته جيدا، وعدم تغافل المواقف التي تحدث منه كونه سليط اللسان، بالإضافة إلى ملاحظة طريقة تعامله مع أسرته والمحيطين به».