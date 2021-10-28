أسرار تجميد البويضات في مواجهة الفرص الضائعة.. حلم الإنجاب هيعيش 15 سنة

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور عمرو حسن، استشاري أمراض النساء والتوليد، إن تجميد البويضات يصلح للسيدات اللائي تتجاوز أعمارهن 35 عاما، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه المرحلة العمرية تقل جودة البويضات بشكل تدريجي؛ لذلك تلجأ السيدات للتفكير في تجميد البويضات، بسبب تأخر سن الزواج، أو الخوف من تأخر الحمل، أو السيدات اللائي يعانين من مشاكل صحية.

مفهوم تجميد البويضات

عن تعريف فكرة تجميد البويضات، يوضح استشاري النساء والتوليد، أن تجميد البويضات عبارة عن سحب البويضات غير المخصبة من مبيض المرأة، وتجميدها عقب تخصيبها بالحيوان المنوي، واستخدامها مرة أخرى، وتحدث عن طريق تحفيز المبيض لبويضات، بإعطاء السيدات منشط في الدورة، وإنتاج عدد معين من البويضات كالحقن المجهري، ويمكن تجميد البويضات حتى 15 عاما.

إمكانية فشل تجميد البويضات

يشير الدكتور عمرو حسن، إلى أنه قد يحدث تواجه عملية تجميد البويضات الفشل، في حالة التكيسات، موضحا أن حالات تجميد البويضات انتشرت مؤخرا، في الوطن العربي كله، خاصة بعد تأخر سن الزواج، وتقدم العمر لدى السيدات، إذ يظهر الخوف من عدم الحمل، وبالتالي تلجأ بعض السيدات إلى هذه الطريقة الطبية.

فنانات دعمن فكرة تجميد البويضات

أثارت بعض الفنانات الجدل حول موافقتهم على تجميد البويضات، منهم الفنانة أمينة خليل وأروى جودة، إذ قالت الأخيرة، خلال استضافتها في إحدى حلقات برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة «ON»: «فكرت أجمد بويضاتي، ممكن اللي أرتبط بيه مايكونش عاوز أطفال، وفي حاجة بفكر فيها بيني وبين نفسي، لو ربنا عايزني أخلف هيخليني أخلف، ولو ربنا رايد هيحصل».

وأبدت الفنانة أمينة خليل، ترحيبها الكبير بفكرة تجميد البويضات، مؤكدة خلال لقائها مؤخرا، مع الإعلامية لميس الحديدي: «أنا متفهمة أن ممكن يبقى فيه ناس مش فاهمة الفكرة، بس العلم وصلنا إننا ممكن نعمل ده، فليه يبقى لا؟».