طريقة عمل البرجر في البيت على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البرجر من الأكلات الشهية للأطفال والكبار، لسهولة تناولها ووجود قيم غذائية كبيرة بها، ومعظم الأمهات ترفض إحضارها للصغار من المحلات والمطاعم خوفا من جودة اللحوم وتسعى لطهيه في المنزل بأشكاله المختلفة سواء برجر دجاج أو لحم، حسب رغبة كل طفل، ويقدم «هن» خلال السطور التالية، طريقة عمل البرجر في المنزل «الدجاج واللحم»، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي بأقل التكاليف وبأسهل الطرق.

برجر اللحم بأسهل طريقة

مقادير برجر اللحم

لحم مفروم.

مستردة.

كاتشب.

ملح.

فلفل أسود.

خس.

عيش كيزر.

طماطم.

بصل.

بيض.

زيت.

توابل.

جبنة.

طريقة تحضير البرجر في المنزل

- اخلطي اللحمة مع ملعقة من المستردة، وملعقة كاتشب، وتوابل وملح وفلفل، وقلبيهم مع بعض جيدًا، ثم ضعيهم فى الكبة وافرميهم.

- قسِّمى اللحمة إلى كرات، وافرديها على كيس بلاستيكي.

- افرديها على شكل دائرة، ثم ضعيها فى صينية، ثم فى زيت ساخن على النار وقلبيهم، وسويهم نصف تسوية.

- ضعى بيض على النار على شكل عيون، ثم اخرجيه وضعيه فوق البرجر، وضعى جبنه على البرجر.

- قطعى طماطم وبصل وخس شرائح، وقدميهم مع السندوتش.

برجر الدجاج بأسهل طريقة

مقادير برج الدجاج

لحم دجاج مخلي مفروم.

بصل مفروم.

أعشاب مفرومة.

بهارات.

ملح.

فلفل.

طريقة عمل برجر الدجاج

- في طريقة عمل برجر الدجاج اخلطي الدجاج المفروم مع الأعشاب والبصل المفروم والملح والفلفل والبهارات.

- قسميها إلى 4 أقسام، كوري كل قسم جيدا، واستخدمي أكياس بلاستيكة، لعمل هذه الكور أقراص.

- اشوي البرجر على شواية مدهونة بالزيت.

- قدميها في عيش كايزر مع الخس والبطاطس المقلية.