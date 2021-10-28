بعد إعلان خطوبته.. سر عدم زواج محمد محي رغم بلوغه 50 عاما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«نازل بدور في الشوارع والبيوت، على ذكرى كانت بينا مش ممكن تموت.. حيران بقدم خطوة وأرجع خطوتين»، كلمات عذبة تغنى بها الفنان محمد محي في 2001، كانت بالفعل معبرة عن قصة حب يعيشها المطرب الشاب آنذاك، لكن فيما يبدو أن تلك الحالة استمرت معه، حتى تخطى عامه الـ50.

ورغم عزوف محمد محي، عن الارتباط والزواج، إلا أنه لم يكن يوما عدوا للفكرة، إذ تحدث المطرب الملقب بـ«أمير الأحزان»، بسبب غلبة الشجن على أغانيه، في أكثر من مناسبة، عن سر عزوفه عن الزواج على مدار نصف قرن من الزمان، كاشفا تفاصيل من حياته الشخصية.

سر عدم زواج محمد محي

ولد المطرب محمد محي في الأول من يونيو عام 1970، ليسجل العام الحالي 2021، وصوله إلى عمر 51 عاما، وعلى مدار السنوات الماضية، تحدث محمد محي عن علاقاته العاطفية، وسبب عدم زواجه حتى الآن، لكنه لم يذكر يوما إنه يقاطع الزواج، بل على العكس كان دائما ما يريد أن يرتبط بشريكة حياة متفهمة، آخرها خلال استضافته أمس عبر راديو «إنرجي»، مع الإذاعية زهرة رامي.

وتحدث محي، خلال المقابلة، عن أعماله الفنية وحياته الشخصية، ما جعله يتصدر كثير من مواقع التواصل الاجتماعي، وتطرق اللقاء إلى قصة عدم ارتباطه حتى الآن، خاصة أن السؤال المتكرر دوما من الجمهور والإعلام: لماذا لم يتزوج محمد محي؟

وقال محمد محي، إن أغنية «مالي النهاردة»، واحدة من أكثر أغانيه واقعية، لأنه موقف حدث معه بالفعل خلال دخوله في علاقة عاطفية، ما يعني أنه لم يكن يوما ضد الزواج، إذ صرح أنه يسعى للارتباط، إلا أنه لم يجد حتى الآن، شريكة حياة مناسبة له تفهمه، وتفهم طبيعة عمله، وحياته ككل.

يشار إلى أن محمد محي، علق خلال استضافته في برنامج من تقديم الفنانة شيرين عبد الوهاب، في عام 2017، على سؤال عن سبب عدم زواجه، قائلا: «أنا هتجوز على روحي خلاص، أنا فقدت الأمل»، ما يدل أيضا، على سعيه للزواج، لكنه لم ينتظر نصيبه من الحب.

محمد محي يفاجئ الجمهور

فاجأ محمد محي جمهوره أمس، بنيته الزواج أخيرا، في القريب، لكنه لم يفصح عن هوية خطيبته، التي تمكنت بعد تلك السنوات، من أن تحبه وتفهم شخصيته وتتفهم ظروفه.