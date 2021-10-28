5 فواكه تمنع نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم.. أبرزها الفراولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

غالبًا ما يتم إهمال تناول الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، ما يؤدي إلى العديد من أوجه القصور الغذائية، ونادرا ما يتم التعرف على هذه النواقص حتى ينخفض ​مستواها بشكل كبير وتسبب مشاكل صحية.

ولكن يمكنك منع نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم، بتناول مجموعة من الفواكه التي نذكرها وفقا لموقع "timesofindia".

1- البرتقال:

غني بفيتامين C وحمض الفوليك، ويقدم جرعة مثالية من التغذية اليومية من فيتامين سي، ما يحسن المناعة.

2- الرمان:

مليء بفيتامينات C وA وE، والذي يوفر لك جرعة متكاملة من الفيتامينات، كما يساعد الرمان في زيادة مستويات الحديد لديك.

3- الموز:

مثالي للحد من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم وفيتامين B6 وحمض الفوليك التي تساعد في الحفاظ على مستوى صحي للجلوكوز في الدم في الجسم.

4- التفاح:

يعتبر مصدرًا للحديد ويمكن أن يعزز مستويات الهيموجلوبين المنخفضة لديك، كما أن التفاح ضروري لمن يعانون من فقر الدم وأيضا مناسب لمرضى السكر لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من السكر الطبيعي.

5- الفراولة:

الفراولة غنية بالحديد وفيتامين ج الذي يساعد أيضًا في امتصاص الحديد.