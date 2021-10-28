بعد ضبط صاحب محل بالعمرانية.. كيف تكتشفين الكاميرات السرية داخل "البروفة"؟



محمد اسماعيل - القاهرة - ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على صاحب محل ملابس جاهزة بمنطقة العمرانية، لاتهامه بالتلصص على الفتيات وتصويرهن عبر فتحة أعدها بغرفة تبديل الملابس "بروفة".

جاء ذلك بعد تلقي اللواء سامح الحميلي مدير قطاع الغرب بلاغا من شرطة النجدة تستنجد فيه فتاة بالشرطة متهمة صاحب محل بتصويرها أثناء تبديلها ملابسها.

وتبين أن صاحب محل "ت" بشارع فاطمة رشدي أعد فتحة سرية في غرفة مجاورة لمكان تبديل ملابس مرتادي المحل لتصوير الفتيات والتلصص عليهن، ومن ثمّ ألقت قوات الأمن القبض على المتهم "٣٠ سنة" بعد معاينة المحل، وبفحص هاتفه عثر على ١٠ صور لفتيات أثناء تبديلهن ملابسهن بتلك الغرفة.

ولعل مثل هذه الوقائع تثير مخاوف الفتيات حول وجود كاميرات سرية داخل غرف قياس الملابس، خصوصا أن هناك بعض الوقائع التي تم ضبطها من قبل، وليست هذه هي الأولى.

ولذا نقدم لكِ العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التأكد من عدم وجود كاميرات تجسس مخفية في الغرفة.

1- يمكنك التأكد من عدم وجود كاميرات تجسس دخل "البروفة" عن طريق استقبال وإجراء المكالمات الهاتفية، فإذا تعطلت عملية الاتصال أو حدث تشوش فهناك احتمال وجود كاميرات داخل الغرفة، بحسب موقع "huffington post"

2- يمكنك تحميل العديد من التطبيقات الفعالة من بينها Hidden Camera Detector لكي تساعدك على كشف الكاميرات المخبأة، عن طريق تصوير كامل الغرفة باستعمال الفلاش ثم يعمل البرنامج على تحديد مكان وجود كاميرات التجسس، كما يوضح استشاري أمن المعلومات وليد عبد المقصود، خلال استضافته سابقا في برنامج ست الحسن على قناة "أون إي"، أن هناك تطبيق يمكن تحميله من الـ"بلاي ستور" باسم "Glint Finder" على الهاتف المحمول للتأكد من إمكانية وجود كاميرات مراقبة بغرف تغيير الملابس ببعض أماكن بيع الملابس، وذلك عن طريق، فتح الكاميرا وتوجيهها حول الغرفة، في حالة ظهور نقطة حمراء على شاشة الهاتف يدل على هناك كاميرات مراقبة.

3- البحث خلف المرآة: يلجأ البعض إلى إخفاء الكاميرات خلف المرآة مباشرة، وللتأكد من ذلك يمكنك البحث بيديك باتجاه المرآة، هناك دائمًا فجوة صغيرة بين إصبعك وانعكاسها، إذا رأيت ذلك يمكنك التأكد من أن المرآة حقيقية، ومع ذلك، إذا بدت أصابعك وكأنها تلامس في الانعكاس، فمن المحتمل أن تكون مرآة ذات اتجاهين.

4- النظر جيدا في مقبض الباب أو وضع أحدي قطع الملابس عليه.

أسهل طريقة للعثور على الكاميرات المخفية هي النظر حولك والتحقق من محيطك بعناية، ويمكن أن يساعد البحث جيدا في تحديد العلامات الواضحة على الفور، كما هو الحال في "محل العمرانية"، لذا يجب الانتباه بشكل خاص لأشياء مثل ديكور الحائط والمصابيح والأرفف وما إلى ذلك، لأن قد تحتوي على أي أسلاك أو عدسات أو أضواء مشبوهة إلى كاميرا خفية، وفق ما نقل موقع "brightside" الأمريكي.

5- استخدم مصباح هاتفك:

المرايا من أسهل الأماكن لإخفاء الكاميرا في غرفة القياس، لذا يجب عليكِ التحقق منها بعناية، فإذا كانت هناك فرصة لإطفاء الأنوار، فحاول القيام بذلك واستخدم المصباح اليدوي الموجود على هاتفك للنظر من خلال المرآة، إذ يكشف الضوء الساطع على المرآة، ما وراءها، وما إذا كان هناك كاميرا خفية خلفها أم لا.