منها البلطي.. احذر 5 أنواع من الأسماك تسبب دهون البطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عندما يتعلق الأمر بوجبات تنحيف البطن (الحصول على بطن مسطحة)، لا يوجد شيء صحي أكثر من قطعة سمكة جميلة، أليس كذلك؟ ربما كان هذا صحيحًا، ولكن في حين أن المأكولات البحرية التي تظهر في السوبر ماركت أو في قائمة المطاعم المفضلة لديك اليوم قد تبدو مماثلة لما عاشه أجدادنا، إلا أنها ليست كذلك في كثير من الحالات.

في حين أن السمك يمكن أن يكون مصدرًا لا تشوبه شائبة من البروتينات الخالية من الدهون وأحماض أوميجا 3 الدهنية الداعمة للقلب، فإن بعض الأصناف يمكن أن تسبب دهون البطن.

على الرغم من أن سمك السلمون البري يحتوي على نسبة عالية من الدهون، إلا أنه في الواقع يحرق الدهون، وذلك بفضل بروتين بناء العضلات وكمية عالية من أوميجا 3، التي تنظم الأنسولين وتقلل الشهية.

وتوصي جمعية القلب الأمريكية بتناول الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3 مرتين في الأسبوع، ولكن مثلما ليست كل الدهون سيئة، فليست كل المأكولات البحرية صحية، هناك بعض أنواع الأسماك أسوأ من الوجبات السريعة، تسبب دهون البطن، وهو ما نستعرضه وفقا لموقع eatthis.

سمك السلمون الأطلسي

على الرغم من أن سمك السلمون البري يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3، والتي تقاوم الالتهابات في جميع أنحاء الجسم، إلا أن تربيته في المزارع (جميع أنواع السلمون الأطلنطي يتم تربيته في المزرعة) مليء بأوميجا 6، مما يزيده بالفعل.

نظرًا لأن مزارعي السلمون يطعمون أسماكهم فول الصويا، فإن السلمون البري يحتوي على 114 ملليجرام فقط من أوميجا 6، بينما يحتوي السلمون المستزرع على حوالي 1900 ملليجرام.

ناهيك عن أن المستزرع عادة ما يكون مصبوغًا باللون الوردي، وقد وجد أنه يحتوي على نسبة عالية من ثنائي الفينيل متعدد الكلور، ويحتوي على ربع فيتامين د الذي يعمل على تسطيح البطن مقارنة بالأنواع الثانية.

البلطي

مع مستوى أوميجا 6 العالي بها، تعتبر هذه السمكة سيئة لبطنك، هذه الوجبة أكثر ضررا من البرجر أو الكعك، بالإضافة إلى ذلك، تتم تربية معظم أسماك البلطي في المزرعة وتتغذى على نظام غذائي من الذرة بدلاً من نباتات البحيرة والطحالب.

سمك القرميد وسمك أبو سيف

يحتوي هذان النوعان من الأسماك على مستويات عالية بشكل خطير من الزئبق، والذي يعمل كمعطل للغدد الصماء: هرمون مزيف يخدع جسمك في الاحتفاظ بالدهون، وحرق سعرات حرارية أقل، وتقليل مستويات هرمون اللبتين، وهو هرمون ينظم الشهية.

سمك القرميد لديه أعلى مستوى من الزئبق بين جميع أنواع الأسماك، ثم سمكة أبو سيف في المركز الثاني.

كقاعدة عامة، كلما كانت السمكة أصغر، انخفض مستوى الملوثات فيها، تعد أسماك السردين وغيرها من الكائنات البحرية من بين أدنى المعدلات في الزئبق، وفقًا لبيانات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

سمك التونة الحار

التونة خفيفة للغاية، والتوابل تحرق الدهون، لذا فإن الجمع بين الاثنين في السوشي يجب أن يكون مفيدًا للجميع، أليس كذلك؟.. الإجابة لا.. يتم تقطيع التونة مع دمج كميات كبيرة من المايونيز، مع إضافة 290 سعرة حرارية و 11 جرامًا من الدهون.

كقاعدة عامة، التزم بسمك السلمون والتونة الساشيمي، والتي توفر حوالي 40 سعرة حرارية و7 جرامات من البروتين وجميع الدهون الجيدة لكل قطعة.