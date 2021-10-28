الامارات | سعودي وزنه 500 كيلو يتمكن من المشي بعدعملية شارك فيها 60 طبيبا وممرضا.. صور وفيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي وزنه 500 كيلو يتمكن من المشي بعدعملية شارك فيها 60 طبيبا وممرضا.. صور وفيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن مواطن سعودي وزنه 500 كيلوغرام من المشي من جديد بعد 6 أعوام من المعاناة بسبب السمنة، وذلك عقب إجرائه عملية جراحية شارك فيها أكثر من 60 طبيبا وممرضا وفنيا.

ونشر رئيس الجمعية السعودية لجراحة المناظير عبد الله الضحيان، مقطع فيديو للمواطن السعودي منصور الشرار ي خلاله يسير على قدميه وسط تهليل من الأطباء المتواجدين حوله.

وكتب الضحيان تعليقا على الفيديو: "الحمد لله منصور الشرارى من بعد عدم مشيه لمدة 6 سنوات، من 3 أشهر بدأت بعلاج طبيعي ورياضة وحمية واجريت العملية من شهر وهو الآن يستعد الرجوع لأهله".

وأضاف: "جهد أكثر من 60 طبيبا وممرضا وفنيا، وليس جهد شخص ولكن جهد الجميع".

وكان المواطن السعودي منصور عودة الشراري البالغ من العمر 40 عاما، ناشد الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في شهر يوليو الماضي بالتدخل، ومساعدته في العلاج داخل المملكة أو خارجها.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الشراري يعاني من السمنة المفرطة، إذ يبلغ وزنه ما يقارب النصف طن، ومنذ 5 سنوات يشكو من آلام ومتاعب صحية دون أن يجد استجابة من قبل السلطات الصحية في البلاد.

وكانت مدينة الملك فهد الطبية أعلنت تجاوبها مع حالة المواطن منصور الشراري، وقبولها معالجته.

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