ما شكل احتفال الدول بعيد الهالوين كل عام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: شيماء مرسي

تحتفل دول العالم بـ"الهالوين" أو عيد الرعب في 31 من أكتوبر كل عام، عبر ملابس وماسكات الشخصيات المرعبة والأقنعة التي تشبه مصاصي الدماء وإقامة الحفلات التنكرية، ولكن مظاهر الاحتفال في كل دولة تختلف عن الأخرى، ونعرضها لكم على النحو التالي وفقا لما ورد في موقع "Wonder of the Day".

1- أيرلندا:

في قرى أيرلندا يتم إشعال النيران كما كانت منذ قرون، وفي جميع أنحاء البلاد، يرتدي الأطفال أزياءهم ويحضر معظم الأشخاص الاحتفال مع الجيران والأصدقاء، وفي الحفلات، يلعب الأشخاص العديد من الألعاب، بما في ذلك "التفاحة المفاجئة"، وهي لعبة يتم فيها ربط تفاحة على خيط بإطار باب أو شجرة ويحاول اللاعبون عض التفاحة المعلقة، ويلعب الأيرلنديون أيضا لعبة ورق حيث يتم وضع البطاقات مقلوبة على طاولة مع حلوى أو عملات معدنية تحتها، وعندما يختار الطفل بطاقة، فإنه يتلقى أي جائزة موجودة تحتها.

2- النمسا:

يترك الأشخاص المحتفلون الخبز والماء والمصباح المضاء على الطاولة قبل الذهاب إلى النوم في ليلة عيد الهالوين، وذلك اعتقادا منهم أنهم يستقبلون الأرواح الميتة إلى الأرض في هذا اليوم.

3- كندا:

بدأت احتفالات الهالوين الحديثة في كندا بوصول المهاجرين الأسكتلنديين والأيرلنديين في القرن التاسع عشر، وتشمل الاحتفالات إقامة الحفلات والخدعة وتزيين المنازل بالقرع وسيقان الذرة.

4- الصين:

في الصين، يعرف مهرجان الهالوين باسم Teng Chieh، حيث يتم وضع الطعام والماء أمام صور أفراد الأسرة الذين غادروا ورحلوا بينما تضاء النيران والفوانيس من أجل إضاءة مسارات الأرواح أثناء سفرهم على الأرض في ليلة عيد الهالوين.

5- فرنسا:

يتم الاحتفال بالهالوين في فرنسا من خلال إقامة الحفلات في منازل الأصدقاء أو المطاعم وارتداء ملابس مخيفة كمصاصي الدماء، ويتم تزيين المراكز التجارية الكبرى والمتاجر والمنازل.

6- ألمانيا:

في ألمانيا، يضع الأشخاص سكاكينهم بعيدا في ليلة الهالوين، والسبب في ذلك هو أنهم لا يريدون المخاطرة وإلحاق الأذى بالأرواح التي رحلت وتعود مرة أخرى هذا اليوم.

7- هونج كونج:

يعرف الاحتفال بعيد الهالوين في هونغ كونغ باسم "Yue Lan" (مهرجان الأشباح الجياع)، يحرق بعض الأشخاص صور الفاكهة أو المال في هذا الوقت، معتقدين أن هذه الصور ستصل إلى عالم الأرواح وتجلب الراحة للأشباح، لذا يتم إشعال النيران ويتم تقديم الطعام والهدايا لتهدئة الأشباح الغاضبة التي قد تبحث عن الانتقام.

8- كوريا:

في كوريا، يعرف عيد الهالوين باسم "تشوسوك"، وفي هذا الوقت تشكر العائلات أسلافهم على ثمار عملهم، وتحترم الأسرة هؤلاء الأجداد من خلال زيارة مقابرهم وتقديم القرابين من الأرز والفواكه.