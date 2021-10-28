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دراسة مثيرة..دواء الاكتئاب يساعد مرضى كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أظهرت دراسة نشرت الخميس، أن استخدام عقار "فلوفوكسامين" المضاد للاكتئاب لعلاج مرضى المصابين بأعراض حادة، قد يقلل بمعدل الثلث من حاجتهم للاستشفاء لفترات طويلة.


وقال واضعو الدراسة، وفقا لموقع "سكاي نيوز" إن "هذا البحث يمكن أن يساعد في تعزيز الحماية من أعراض (كوفيد 19) الحادة أو حتى الوفاة، بكلفة منخفضة، في البلدان التي تعاني نقص اللقاحات".

وعقار "فلوفوكسامين" يستخدم لعلاج الأمراض النفسية والعقلية مثل الاكتئاب والوسواس القهري، وقد اختير للتجارب بسبب مزاياه المضادة للالتهابات.

فالعديد من المشاكل الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا يتسبب بها التورم جراء التفاعل المفرط للجهاز المناعي ضد الإصابة.
ونشر باحثون من أميركا الشمالية والجنوبية في مجلة "ذا لانسيب بابليك هالث" نتائج تجارب شارك فيها 1500 مصاب بـ"كوفيد 19" في البرازيل، إحدى أكثر دول العالم تضررا من الوباء.

ومن أصل 741 شخصا تلقوا "فلوفوكسامين"، احتاج 79 مصابا، أي 10 بالمئة فقط، إلى البقاء في المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار الباحثون الى أن إعطاء العقار أدى إلى انخفاض نسبي في الحاجة للاستشفاء بنسبة 32 بالمائة.

وقال إدوارد ميلز من جامعة ماكماستر وأحد العاملين على التجارب: "لا يزال (كوفيد 19) يشكل خطرا على الأشخاص في البلدان ذات الموارد المنخفضة أو التي تعاني محدودية اللقاحات".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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