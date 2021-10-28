هل من الآمن تناول العسل المجمد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تخزين العسل في الثلاجة أمر معتاد للعديد من الأشخاص، ولكن في الآونة الأخيرة انتشر هذا الاتجاه المتمثل في مضغ العسل المجمد مثل الحلوى.

وبدأ تحدي العسل المجمد بواسطة مستخدمي "تيك توك"، حيث يتم تجميد العسل لمدة 8-9 ساعات في قالب سيليكون أو زجاجة بلاستيكية، والتي يمكن قطعها ومضغها مثل الحلوى.

لكن هل استهلاكه يصبح آمنا على الصحة أم لا؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما أوضح موقع "تايمز أوف أنديا".

نال هذا الاتجاه ملايين المشاهدات والتعليقات، ووجد بعض الأشخاص أنها طريقة لذيذة للاستمتاع بالعسل، إلا أن البعض الآخر وجدوا أنه من الأمور السيئة التي تؤثر بالسلب على الجهاز الهضمي وتسبب تقلصات المعدة.

هل من الآمن تناوله؟

تجميد العسل أو تخزينه في الثلاجة ليس أمر جديد، ولكن تأثير مضغ قطع العسل المجمدة قد لا يكون جيدًا.

ويشير الخبراء أن تناول جزء كبير أو قطعة من العسل دفعة واحدة قد يؤدي إلى الإسهال وتشنجات المعدة وعدم الراحة، بالإضافة يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بالتسمم الغذائي الذي يحدث بسبب وجود بكتيريا البوتولينوم.

كما يسبب استهلاكه بكمية كبيرة إلى زيادة مستوى نسبة السكر في الدم، وذلك بسبب وجود الفركتوز، فضلا عن ذلك، فإن نسبة السكر العالية وجزيئات العسل المجمدة يمكن أن تؤثر على مينا الأسنان ويمكن أن تؤثر على صحة الأسنان.