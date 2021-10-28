«إسلام برجر» تريند تويتر بعد اكتشاف خطيبته زواجه وإنجابه: «ما انتي مسألتيش» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«الضحك مع التشكيك» جملة تصف ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على «حوار البرجر» أو «إسلام برجر»، وهو «التريند» الذي تصدر موقع التغريدات القصيرة تويتر لحكاية جديدة متداولة، تدعي فيها فتاة أنها فوجئت بزواج خطيبها وأن لديه أولاد، وذلك بعد قراءة الفاتحة والارتباط بينهما والذي دام لـ9 سنوات، ووسط عشرات التعليقات الداعمة للفتاة تأتي مئات التغريدات التي تشكك في الواقعة، ولكنها تخلق نكاتًا و«إفيهات» حولها جعلتها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، زادها تغريدات الشاب والفتاة أصحاب الواقعة.

إسلام صاحب تريند «حوار برجر» يغلق حسابه مع تغريدات تشكيك

«افتكري يوم ما كلنا برجر قولتلك إيه آخر مرة»، هذا التعليق من الشاب الذي يدعى «إسلام» وتتهمه «نور» بإخفاء أمر زواجه عليها، كان السبب في اسم التريند «إسلام برجر»، مشبهين إياه بالشاب الذي أُطلق عليه «مصطفى أبو تورتة» بعد ما أشيع حول مغادرته حفل الخطبة برفقة أسرته وأخذ معه «التورتة» بحجة أن خاله مريض، ونفس حالة السخرية التي طالته، طالت في الوقت الحالي «إسلام» و«نور».

إسلام برجر يغلق حسابه على «تويتر»

ووسط السخرية هناك تغريدات شككت في الأمر، حتى أن البعض خمن أنها حملة دعائية لـ«مطعم برجر» جديد، وأن الواقعة ربما تكون مختلقة، خاصة مع غلق الشاب لحسابه على «تويتر» بعد ردوده التي كتب في إحداها «اسأليها وقفت جمبها كام مرة وعملتلها إيه وجيت على حياتي في كام حاجة عشانها بدل رمي تهم»، وتساءل المغردين عن وضع أهله من الكلام المتداول، وردت نور بأنه أخبرها أنه سيتزوج من ابنة عمه بسبب الورث، «هو مقتنع إنه كدة قالي إنه متجوز ومخلف».

وبدأت تغريدات التعاطف مع الفتاة قبل يومين، حينما نشرت فيديو مدته 22 ثانية تظهر فيه التورتة التي أحضرها عريسها وهي تقول ساخرة «بس التورتة اللي جابها العريس وجه اتقدملي وطلع متجوز وعنده عيلين تحفة»، وحذفت التغريدة التي بها صورتيهما غير كاشفة عن كيفية اكتشافها لأمر زواجه.