الامارات | بعد ظهورها مع "صديق" على السجادة الحمراء.. أمينة خليل تعلن طلاقها قبل زفافها بقليل !

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهورها مع "صديق" على السجادة الحمراء.. أمينة خليل تعلن طلاقها قبل زفافها بقليل ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأت الفنانة أمينة خليل جمهورها الليلة الماضية، بإعلانها عن فسخ خطبتها من رجل الأعمال عمر طه، على الرغم من قرب موعد زفافهما.

وقالت "أمينة"، خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة قناة "ON"، إنها انفصلت عن خطيبها، مضيفة "قدر الله وما شاء فعل.. محصلش نصيب".

وتابعت: "أكيد بزعل لما الموضوع بيبوظ، بس بيبقى عندي يقين إن ربنا شايلي حاجة أحسن، الحياة مش سهلة، وفي رجال مش بتتقبل زوجته تكون ممثلة ناجحة، فيه رجالة تقدر تستحمل نجاح الزوجة، وفي رجال شخصيتها مش هتسمح لها".

كانت الفنانة أمينة خليل أثارت حالة كبيرة من الجدل، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، عقب ظهورها مع الفنان تامر هاشم على السجادة الحمراء، وترددت أنباء حول وجود علاقة بينهما، لكنهما لم يعلقا على الأمر بشكل واضح.

على الجانب الآخر، كانت آخر أعمال أمينة خليل مسلسل "خلي بالك من زيزي"، الذي عرض بالموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

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