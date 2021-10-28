الامارات | رجاء حسين: "من تواجدن في مهرجان الجونة ليس لهن علاقة بالسينما إطلاقاً" .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء حسين: "من تواجدن في مهرجان الجونة ليس لهن علاقة بالسينما إطلاقاً" .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت الممثلة رجاء حسين انتقادات لاذعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وقالت رجاء حسين: "هذا المهرجان مرفوض رفضا باتا، هل هناك أصلا مهرجان في الجونة؟ هناك عري غير طبيعي وحرام، عمرنا ما سمعنا أن فنانات زمان كانوا يظهرن بهذه الطريقة، وعندما سئلت عن ذهابي في حال دعوتي، وأجبت (بعرف ألعب الكومي لكن شلح لأ)".

وتابعت: لا يعجبني المهرجان من أوله لآخره، ولا طريقة تقديمه، أشعر أنه تجارة، ولا يمت بصلة لمصر أو للسينما المصرية،وأرفض تعبير أنه يمثل مصر، فهو بدأ منذ بدايته بوجود الأجانب، ولم أرى هناك فيلم مصري واحد يُعرض على مستوى قيم".

وعن فيلم "ريش"، قالت: "لم أشاهد هذا الفيلم ولا أستطيع الحديث عنه، ولكنه عندما يرفض أحد الأساتذة الفيلم ويتركه ويخرج فبالتأكيد يسيء لسمعة مصر، وأرفض ذلك، وأي حد يغلط في سمعة مصر أديله بالجزمة".

وأضافت: لا أريد الحديث في هذا الموضوع هغلط في ناس كتير وأنا ست محترمة ومتربية لكن من يتواجدن هناك ليس لهن علاقة بالسينما إطلاقا".

يذكر أن الدورة الخامسة من مهرجان الجونة انتهت يوم الجمعة الماضي.

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