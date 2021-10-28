الامارات | طلاق مفاجىء للفنان مصطفى فهمي من زوجته اللبنانية

شكرا لقرائتكم خبر عن طلاق مفاجىء للفنان مصطفى فهمي من زوجته اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انفصل الفنان مصطفى فهمي عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بعد زواج دام لست سنوات.

وقالت مواقع إخبارية لبنانية إن الطلاق تم بهدوء تام بين الثنائي وأن الفنان مصطفى فهمي وطليقته فاتن موسى لا يرغبان في التحدث عن أسباب الطلاق وأن كل منهما يكن كامل الاحترام للآخر.

يذكر أن آخر ظهور للثنائي سويا كان منذ 3 أسابيع في سهرة رفقة الفنان حسين فهمي وزوجته ومجموعة من الأصدقاء بأحد المطاعم في القاهرة.

وتزوج مصطفى فهمي من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى في عام 2015 في حفل بأحد الفنادق اللبنانية واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء.

يشار إلى أن مصطفى فهمي يغيب عن جمهوره منذ فترة ولم يشارك في أي عمل، وكان آخر أعماله مسلسل "مليكة" مع دينا الشربيني الذي عرض في رمضان 2018.

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