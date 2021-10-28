كيف يتعامل الرجل مع الزوجة العنيدة.. 6 طرق بسيطة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يجبر الزوج أحيانا على التعامل مع زوجته العنيدة، ما يدفعه للبحث عن طريقة تساعد على التعامل معها، لتجنب الخلافات بينهما، منها ما ذكره موقع «only for men».

أظهر تقديرك لرأيها

إظهار الزوج تقديره لرأي المرأة من الأمور التي تحترمها، فعليه ألا يشعر زوجته بأن افكارها غريبة أو غير مرغوب فيها.

الاحتفاظ بالهدوء

على الزوج الحرص على الاحتفاظ بالهدوء في المواقف المختلفة، والابتعاد عن العصبية والشجار، فكلما زاد غضب الأول، يؤدى ذلك لزيادة عناده.

فهم سبب عناد الزوجة

على الزوج فهم مشكلة زوجته وأسباب عنادها، واختيار الاستراتيجية المناسبة للتعامل معها، وعليه التعامل مع كل حالة من حالات العناد اأنها حالة منفردة.

ويتعلم الزوج سماع وجهة نظر زوجته في المواقف المختلفة، واحترام آرائها، وفهم أنها تنبع من تربية الزوجة وثقافتها وميولها.

التعامل مع الزوجة بإيجابية

المفتاح للتعامل مع الزوجة العنيدة هو تجنب العداء أو العنف من أي نوع، العراك أو الصراخ ليس هو الحل أبدا، ومن الأشياء المهمة الحفاظ على الهدوء للتمكن من المفاوضة وحل المشكلات.

اختيار وقت المواجهة

على الزوج اختيار الوقت المناسب لمواجهة الزوجة، والتحدث معها في الخلافات الزوجية بينهما حتى لا يزداد عناد الأخيرة.

على الزوج ألا يكون عنيد مثل زوجته

من أكبر الأخطاء التي يرتكبها الأزواج في التعامل مع الزوجة العنيدة، أن يتخذ الزوج صفة العناد، ما يزيد الفجوة العاطفية بين الزوجين، فتتحول الحياة بينهما إلى حلبة مصارعة، لذلك عليه ألا يتصف بالعناد مثل زوجته.