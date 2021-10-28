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فيتامين K.. فوائده الصحية ومصادره الغذائية

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال مركز الصحة الألماني إن فيتامين K يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه يحافظ على صحة القلب والعظام ويقي من السرطان.

وأوضح المركز أن فيتامين K يمنع الترسبات في الأوعية الدموية، ومن ثم يقي من الإصابة بتصلب الشرايين، الذي يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، التي تهدد الحياة.

كما يحظى فيتامين K بأهمية كبيرة لصحة العظام؛ حيث إنه يعمل على توفير الكالسيوم للعظام من الدم، ومن ثم فهو يسهم في الوقاية من هشاشة العظام.

كما يساعد فيتامين K في الوقاية من السرطان، لا سيما سرطان الدم (اللوكيميا) وسرطان الكبد.

وأوضح المركز أن الاحتياج اليومي للجسم من فيتامين K يبلغ 80 ميكروجراما للرجال و65 ميكروجراما للنساء، مشيرا إلى أن المصادر الغذائية الغنية بفيتامين K تتمثل في الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والخس والبقدونس والكرنب والقرنبيط والبروكلي والشمندر الأحمر.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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