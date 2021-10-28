احذر مضغ العلكة قبل ممارسة العلاقة الحميمية لهذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

قد يلجأ الأشخاص إلى تناول العلكة قبل ممارسة العلاقة الحميمة للحصول على أنفاس منعشة وجذابة، ولكن يحدث عكس ما تتوقعه.

فيما يلي عدد من الأسباب التي تجعلك تفكر في تخطي مضغ العلكة قبل ممارسة الجنس، وفقا لموقع "healthdigest".

- العلكة تلحق الضرر بالجهاز الهضمي:

يخبر مضغ العلكة معدتك أن الطعام في طريقه للنزول وبناءً على ذلك تنشط المعدة وتطلق عصاراتها الهضمية التي تساعد في تكسير الطعام، ولكن عندما لا يتم استخدام هذه الإنزيمات، فإن النتيجة هي انتفاخ البطن وتراكم الغازات في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى التجشؤ.

- تؤثر على مستويات هرمون التستوستيرون:

الأبحاث أظهرت أن النعناع الموجود في علكة النعناع يمكن أن يخفض مستويات هرمون التستوستيرون، كما أفادت دراسة نُشرت في المجلة الطبية Urology، أن الذكور الذين تناولوا شاي الأعشاب بالنعناع شهدوا انخفاضًا في إفراز هرمون وبالتالي التقليل أيضًا من الدافع الجنسي لديك.

وتقترح طبيبة الأسنان ميشيل تشان، طرق أخرى للحفاظ على صحة فمك بدلاً من مضغ العلكة إذا كنت ترغب في الحصول على نفس منعش، وهي كالتالي:

- تنظيف لسانك وأسنانك بانتظام كجزء من روتينك اليومي للنظافة.

- تناول الكثير من الماء، وذلك لأن الجفاف يمكن أن يقلل من إفراز اللعاب، ويعتبر اللعاب ضروري للتنفس المنعش لأنه يساعد على تكسير الطعام، وغسله ويمنع بقايا الطعام تعلق في أسنانك.

- التقليل أو تجنب من تناول الكحول، حيث يتدخل الكحول في التوازن الصحي للبكتيريا في فمك ويجفف فمك.