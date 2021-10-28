الامارات | شاهقة هوائية قوية في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهقة هوائية قوية في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مركز العاصفة لمتابعة الطقس ورصد الحالات الجوية، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، مقطع فيديو لظاهرة الشاهقة الهوائية، غرب منطقة سيح الساعدي في إمارة رأس الخيمة، وهي تدور حول نفسها بسبب تفاعل السحب الركامية، ودوران في تصادم الرياح الباردة مع الرياح الساخنة الرطبة، حيث تشكلت الشاهقة بداية من السحاب وصولاً إلى الأرض، وشهدت المناطق الشرقية والشمالية بالدولة سقوط أمطار بين المتوسطة والغزيرة وجرياناً للأودية.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرفية والشمالية، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه.

وقال مركز العاصفة لمتابعة الطقس ورصد الحالات الجوية، لـ«الإمارات اليوم»، إن إمارة رأس الخيمة شهدت، أمس، سقوط أمطار غزيرة في المناطق الجبلية والسيوح المحاذية لها، حيث بدأت الأمطار السقوط في الساحل الشرقي، مع بداية تشكل سحب المطالع، كونها تطلع من جهة طلوع الشمس. وأوضح أنه بعد الظهيرة تشكلت السحب الركامية نتيجة تأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ما يؤدي إلى تشكل السحب الركامية في المناطق الجبلية والسيوح المحاذية لها، حيث سقطت أمطار غزيرة، وتسمى أمطار الوسم، وتعد أفضل أمطار السنة لأنها تسم الأرض بالخضرة والنباتات البرية.

وتابع أن منطقتَي الغيل وأذن جنوب الإمارة شهدتا سقوط أمطار غزيرة، وجرياناً للشعاب والأودية، كما شهدت منطقة سيح الساعدي، جنوب الإمارة، جرياناً للأودية نتيجة الأمطار الغزيرة، إضافة إلى سقوط أمطار متوسطة فوق قمة جبل جيس.

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