حاصلة على جائزة باير الألمانية: «معلمي سخر من حلمي بالدراسة خارج مصر»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت دينا جرجس، عالمة بيانات مصرية حصلت على جائزة شركة باير الألمانية، إن حصولها على تلك الجائزة أشعرها بالفخر لكونها مصرية في المقام الأول، ولأنها سيدة نجحت في الحصول على تلك الجائزة، مشيرة إلى حصولها على منحة الماجيستير عام 2012، بعدما تخرجت في جامعتها بكلية عين شمس.

التحدث باللغة الألمانية

وأضافت «جرجس»، خلال مداخلة لها عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أنها وقبيل سفرها إلى ألمانيا لم تكن تستطيع التحدث بالألمانية، ولكنها قامت بتعلم اللغة عبر عملها، «بحاول أتكلم ألماني دلوقتي، ومعلمي في المدرسة سخر من حلمي في الدراسة خارج مصر».

التنبؤ بالمستقبل واهتمامات الناس

وأوضحت أنها تعمل في ما يسمي بـ«علم البيانات»، وفيه تقوم بتجميع البيانات للمساعدة في التحول الرقمي، «بالنسبة للصحافة مثلا فبنبقي عارفين إيه اتنشر وامتي والوقت اللي قضاه الناس على قراءة مقاله معينه أونلاين، وبنتنبأ في المستقبل إيه اللي الناس هتهتم تقرأ أو تتابعه مستقبلا».

وأكدت أن الجائزة التي حصلت عليها جاءت نتاج عملها في الموارد البشرية وتدريب الموظفين الجدد والمشاريع التي عملت فيها بصحبه فريقها، «دربت ناس كثير واشتغلت باستراتيجية التطوير في الموارد البشرية بالشركة».

وتابعت: «أهلي كانوا واقفين في ظهري جدا، ولكن أبويا مكنش عايزني أسافر وكان عايزني دايما قدامه، ولكن مامتي شجعته أني أسافر وأنا كنت عايزه أعمل ماجيستير وأرجع، ولكن قررت أني اكمل في الشركة، وأهلي ليهم الدور الأساسي أني وقفت على رجلي».

واختمت: «عملت في تطوير عدد كبير من الاستراتيجيات في شركة باير العالمية من خلال علم البيانات والذكاء الصناعي».