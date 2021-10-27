الكبار لا يلتفتون لـunfollow.. مصطفى فهمي يتصدر «إنستجرام» فاتن موسى رغم الانفصال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انفصل أمس الفنان مصطفى فهمي، عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسي، بعد زواج دام عدة سنوات، في هدوء تام.

أكدت المحامية سناء لحظي، لبرنامج «ET بالعربي»، صحة خبر الانفصال، مشيرة إلى أن الطرفين يكنان لبعضهما كل الاحترام، وأن العلاقة انتهت بشكل محترم يليق بهما.

المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي لاتزال مستمرة

وعلى عكس العلاقات التي تنتهي بالانفصال يكون أول فعل يقوم به الطرفان إلغاء متابعة بعضهما، والحرص على إلغاء أي معلومات تجمعهما، إلا أن فاتن موسى ومصطفى فهمي كسرا هذه القاعدة باستمرار متابعة بعضهما عبر «إنستجرام».

آخر ظهور للثنائي مصطفى فهمي وفاتن موسي

آخر ظهور للثنائي مصطفى فهمي وفاتن موسي، كان منذ 3 أسابيع في سهرة رفقة شقيقه، الفنان حسين فهمي وزوجته، ومجموعة من الأصدقاء بأحد المطاعم في القاهرة.

معلومات عن فاتن موسي طليقة الفنان مصطفى فهمي

ولدت 26 أغسطس 1962 في لبنان.

درست الصحافة في كلية الإعلام في لبنان، وتخصصت بقسم الإذاعة والتليفزيون.

بدأت حياتها المهنية صحفية متخصصة في مجال الموضة والجمال في أحد المجلات اللبنانية، ثم عملت محررة فنية لفترة طويلة في مجلة لبنانية.

عملت معدة برامج بقناة «نجوم» التي تبث من دبي، وبعدها عملت مذيعة بنفس القناة.

تزوجت من الفنان مصطفى فهمي عام 2015 دون إقامة حفل زفاف، بعد فترة قصيرة من طلاقه من الفنانة رانيا فريد شوقي.

احتفلا في عام 2017 بزفافهما بأحد المطاعم في بيروت بعد مرور ثلاث سنوات من الزواج، مرتدية فستان زفاف، بحضور العائلة والأصدقاء وأثار حفل الزفاف ضجة كبيرة في الوسط الفني.

كان أول ظهور لهما بعد زواجهما على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتمكنت من خطف الأنظار بسبب أناقتها المميزة.

قصة حب فاتن موسى ومصطفى فهمي

كان يحرص الثنائي دائما على تبادل الصور في المناسبات المختلفة، في شهر أغسطس الماضي، إذ حرصت فاتن موسى على تهنئة زوجها بمناسبة عيد ميلاده بكلمات رومانسية: «العمر كله يا حبي وعقبال 100 سنة».

وتحرص فاتن موسي على نشر الصور التي تجمعها بزوجها عبر حسابها على «انستجرام» من ضمنها نشر جلسة تصوير تجمعهما أثناء حضور إحدى الحفلات.

وكانت تحرص دائما فاتن موسى توجيه الكلمات الرومانسية إلى زوجها خلال استضافتها في البرامج المختلفة، قائلة أثناء استضافتها في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، عن المعاكسات التي يتعرض لها زوجها بسبب وسامته: «أنا أصلا بحب المشكلة دي»، منبهة أنها منذ الصغر وتتمنى أن تتزوج شابا وسيما بدرجة كبيرة، وليس رجلا عاديا، «ارتبط برجل غاية في الوسامة وفي نفس الوقت نجم كبير، يبقى هضايق ليه، ده ربنا كرمه كبير أوي عليا».

وأضافت «فاتن»: «مصطفى عن جد لما بيضحك، بيفتح أفاق، وبيريحني كتير».