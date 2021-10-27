هل تعاني من الألم أثناء التبول؟.. إليك الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعتبر التبول المؤلم من الأمراض الشائعة، وهو الشعور بألم أو حرقان في البول، ويمكن أن يشير إلى عدد من المشاكل الصحية التي تستدعي الذهاب إلى الطبيب.

نستعرض لكم أبرز الأسباب وراء التبول المؤلم، ومتي يجب استشارة الطبيب المختص، وفق ما جاء في موقع "healthline" المعني بالصحة.

- التهابات المسالك البولية:

قد يكون علامة شائعة لعدوى المسالك البولية (UTI)، ويمكن أيضا أن يكون نتيجة لعدوى بكتيرية.

- الأمراض المنقولة جنسياً:

قد تشعر أيضًا بألم عند التبول إذا كنت أصبت بعدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي (STI)، حيث بعض الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي التي قد تسبب التبول المؤلم تشمل الهربس التناسلي والسيلان والكلاميديا.

- التهاب البروستاتا:

يعاني المصابون بالبروستاتا من التبول المؤلم بسبب التهاب البروستاتا، وهذه الحالة هي التهاب غدة البروستاتا، إنه سبب رئيسي للشعور بحرقة في البول.

- التهاب المثانة:

سبب آخر هو التهاب المثانة أو التهاب بطانة المثانة، ويُعرف أيضًا بمتلازمة المثانة المؤلمة، إذ إنه أكثر أنواع التهاب المثانة شيوعًا، وتشمل أعراضه الشعور بالألم في منطقة المثانة والحوض.

- التهاب الإحليل:

يشير التهاب الإحليل إلى أن مجرى البول قد أصبح ملتهبًا، وعادةً بسبب عدوى بكتيرية، ما قد يسبب الألم أثناء التبول، ويمكن أن يؤدي أيضًا في زيادة الرغبة في التبول.

- مرض التهاب الحوض (PID):

يمكن أن يؤثر مرض التهاب الحوض على قناتي فالوب والمبيض وعنق الرحم، ما يسبب ألمًا في البطن، والتبول المؤلم.

- اعتلال المسالك البولية الانسدادي:

يحدث عندما يكون هناك انسداد في الحالب أو المثانة أو مجرى البول، لذا من الضروري استشارة الطبيب المختص عند ظهور هذه الأعراض.

- حصوات الكلى:

قد تواجه صعوبة في التبول أيضا إذا كنت تعاني من حصوات الكلى، حيث إنها عبارة عن كتل من مادة صلبة موجودة في المسالك البولية.

- الأدوية:

بعض الأدوية، مثل أدوية علاج السرطان وبعض المضادات الحيوية، يمكن أن يكون لها أثر جانبي مؤلم أثناء التبول.

إليك بعض الطرق لمنع التبول المؤلم:

- تعديل نظامك الغذائي للتخلص من الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تهيج المثانة، مثل الأطعمة عالية الحموضة.

- تجنب استهلاك الكافيين، والكحول.

- الحرص على البقاء رطبًا جيدًا.

متى يجب استشارة الطبيب؟

- إذا كان الألم مستمرًا أو طويل الأمد.

- الألم مصحوب بحمى.

- إذا كنت تعاني من إفرازات من المهبل.

- البول له رائحة مختلفة، أو مصحوبا بدم.

- الألم مصحوبًا بألم في البطن.