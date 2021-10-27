6 طرق يؤثر بها البكاء على جسمك ودماغك.. اعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

عادة ما يرى الكثير من الأشخاص أن البكاء علامة على الشعور بالضعف، لكن إذا شعرت بالحاجة إلى ذلك، فلا تكتم دموعك، حيث يمكن أن توفر العديد من الفوائد الصحية لجسمك ولدماغك، نذكرها لكم وفق ما أورد موقعا "brightside" و"readersdigest".

- تخفيف التوتر:

يساعد في تخفيف التوتر الجسدي الناتج عن الشعور بالضيق، عن طريق تنشيط الجهاز العصبي السمبتاوي (PNS).

- خفض ضغط الدم:

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى العديد من المشكلات الصحية الخطيرة مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية وفشل القلب والخرف وحتى الفشل الكلوي، لكن وفقًا للعديد من الدراسات، لا يؤدي البكاء فقط إلى خفض ضغط الدم فقط، بل يساهم في استقرار النبض.

- طرد السموم من الجسم:

يمكن للدموع التي تتدفق من عينيك أثناء البكاء أن تزيل الأوساخ، مثل الدخان والغبار من العين، بالإضافة إلى ذلك طرد السموم التي تتراكم في الجسم بسبب الإجهاد، وبالتالي، تقليل مستويات الكورتيزول في الجسم.

- تحسين الحالة المزاجية:

يمكن أن تحدث تقلبات المزاج بسبب تراكم المنجنيز في الجسم، لذا عندما نبكي ، يتدفق هذا العنصر الزائد من الجسم مع الدموع، وهذا يقلل من تركيزه في الجسم ، ونتيجة لذلك، يجعلك تشعر بالهدوء والتركيز.

- تخفيف الألم:

عندما نشعر بألم جسدي، غالبًا ما تنزرف بضع قطرات من الدموع بشكل لا إرادي، هذه هي طريقة الجسم لتقليل الإحساس بالألم، وأفادت الأبحاث أنه بالإضافة إلى كونه مهدئًا للذات ، فإن التخلص من الدموع العاطفية يطلق الأوكسيتوسين والإندورفين، وتجعل هذه المواد الكيميائية الأشخاص يشعرون بالرضا، وتخفيف الألم الجسدي والعاطفي.

- مطهرًا طبيعيًا:

يساهم البكاء أيضا في قتل البكتيريا، نظرا لأن الدموع تحتوي على الليزوزيم ، وهو بروتين يمكنه تدمير الجزيئات الضارة.