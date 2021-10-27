5 خضروات مفيدة لمرضى السكر.. أبرزها الكرنب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

مرض السكري من الأمراض المزمنة المنتشرة والشائعة على مستوى العالم، والذي قد يتسبب في مضاعفات صحية خطيرة.

وفي الوقت الذي يجب فيه على المريض أن يحد من أنواع معينة من الطعام، فهو يحتاج أيضًا إلى التزام ببعض الأطعمة المفيدة لحالته.

وهناك عدة أنواع من الخضروات مفيدة لمرضى السكر، نستعرضها وفقًا لما نشره موقع kompas.

- السبانخ

كوب واحد من السبانخ النيئة يحتوي على جرام من الكربوهيدرات، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA).

وتعتبر الخضروات إضافة حكيمة لنظام غذائي صديق للمريض، لأنها محملة بمضادات الأكسدة، مثل فيتامين أ. إعادة اتباع نظام غذائي صارم الملح.

- الطماطم

تحتوي على 5 جرامات من الكربوهيدرات لكل ثمرة كاملة متوسطة الحجم، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

وتحتوي الطماطم على نسبة عالية من مضادات الأكسدة فيتامين C والليكوبين، والتي تعطيها لونها الأحمر.

- البروكلي

إذا لم تكن قد تناولت البروكلي، فتأكد من إضافته إلى نظام غذائي صديق لمرض السكري، ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، فإنه منخفض الكربوهيدرات، حيث يقل عن 5 جرامات لكل كوب ومحمّل بفيتامين سي والألياف والحديد.

- الكرنب

يحتوي كوب الكرنب النيء المفروم على 5 جرام من الكربوهيدرات، ويعد تناول هذه الخضار طريقة غير مكلفة لإضافة فيتاميني "ج" و"ك"، إلى نظامك الغذائي الصديق لمرض السكري.

- القرنبيط

للمساعدة في استقرار نسبة السكر في الدم، ويحتوي كوب واحد من قطع القرنبيط على 5 جرام من الكربوهيدرات، بالإضافة إلى إنه مليء بالعناصر الغذائية، بنفس حجم الحصة التي توفر فيتامين سي وحمض الفوليك.