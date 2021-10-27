«لو مستعجلة».. طريقة عمل البط بوصفات سهلة ومن غير سلق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ترغب السيدات وخاصة العاملات في إيجاد طرق سهلة وبسيطة أثناء إعداد الأطعمة، خاصة عند تجهيز الوجبات الغذائية التي تستغرق وقتا طويلا عند تسويتها، منها «البط»، الذي يحتاج لساعات طويلة ليكون طازجا وجاهزًا على مائدة الطعام، لذا يقدم «هن» لكِ طريقة تحضير البط بدون سلق.

تسوية البط في الكيس الحراري

التتبيل

بخليط من البهارات والتوابل وتغلف البطة بالتتبيلة الكاملة من الداخل والخارج بعد تنظيفها جيدا، وذلك لضمان وصول النكهة لجميع أجزاء البطة خلال التسوية في الفرن خاصة أنها لم تسلق، ومن الأفضل أن تترك منقوعة في التتبيلة لمدة ليلة كاملة قبل التسوية.

الحشو

يعتبر الكيس الحراري من أسرع الطرق لتسوية البط، لذلك عند الحاجة لتحضير بط محشي وتسويته في الفرن بهذه الطريقة يفضل أن يكون الحشو نصف تسوية أو مطهي بالكامل لضمان مذاقه المختلف.

الفرن

يجب الانتباه إلى أن تسوية الدواجن في الفرن يقوم على مجموعة من الخطوات يجب الالتزام بها وهي:

بعد وضع وترتيب البطة والخضروات أو أي دواجن يغلق الكيس الحراري، ويربط من أعلاه ثم تفتح به 3 فتحات بطرف السكين.

وضع القليل من الماء الساخن في الصينية أسفل الكيس.

توضع الصينية بالكيس في الرف السفلي بالفرن الساخن على حرارة متوسطة لمدة ساعتين، أو حتى تمام تسوية البطة.

بعد التأكد من تمام التسوية يفتح الكيس وتدخل الصينية مجددا الفرن، ولكن مع فتح الشواية فقط لمدة 10 دقائق حتى يحمر الوجه ثم يخرج ويقدم ساخنًا.

طريقة سهلة لتحضير البط في الفرن

تتبيل البطة بالملح والفلفل الأسود والكمون والبهارات.

تتبيل الخضروات وتخلط جميع المكونات.

توضع البطة والخضار المتبل في الكيس الحراري ويغلق جيدا.

تصنع به فتحات بالسكين.

وتدخل الفرن حتى تمام الطهي.

تقدم ساخنة.