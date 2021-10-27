أمينة خليل تكشف سر فسخ خطوبتها: «الزواج من فنانة يحتاج لرجل قوي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد مرور أكثر من عام، على إعلان خطبة الفنانة أمينة خليل من رجل الأعمال عمر طه، الذي احتفلت به في شهر يوليو من العام الماضي، خرجت «أمينة» من خلال وسائل الإعلام لتعلن فسخ الخطبة، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة».

وجاء الإعلان بعدما وجهت «الحديدي» سؤالا للفنانة أمينة خليل عن موعد زفافها، لترد قائلة:«قدر الله وما شاء فعل»، موضحة أنها تأثرت بعد انتهاء الارتباط، لكنها على يقين بأن الله سيعطيها شيئا أفضل.

سبب فسخ خطبة أمينة خليل

وعن سبب فسخ الخطبة، لم تفسر أمينة خليل، بشكل مباشر سبب ما حدث، مؤكدة أن هناك العديد من الرجال الذين لا يتحملون الزواج من فنانة، خاصة أن الأمر صعب في كثير من الأمور، كالسير في الشوارع أو تناول العشاء بالخارج، فهو أمر يحتاج لرجل قوي يتحمله، خاصة أن الرجال المصريون البعض منهما يوافق وآخر يرفضه: «الأمر يرجع لشخصيته، فهناك رجال يتحملون هذا الوضع ورجال آخرون لا يتقبلونه».

«أي رجل يرى زوجته ممثلة ناجحة ويرى حب الناس لها، لا بد أن يفتخر بذلك، لذلك هي حياتهما تكون مختلفة».. واستكملت الفنانة حديثها كاشفة عن مواصفات فتى أحلامها، قائلة:«مواصفات فتى أحلامي القادم، لابد أن يكون صديقها كي تكون العلاقة أكثر ترابطا».

خطبة أمينة خليل

وتألقت الفنانة أمينة خليل، خلال حفل خطبتها لرجل الأعمال عمر طه، الذي يعمل في مجال الهندسة المعمارية، العاشق لهواية الصيد، بفستانا أبيض قصيرا منقوشا، يجمع بين قماش الجبير والشيفون، مزود بأكمام طويلة، واختارت تسريحة شعر انسيابية ومكياج بسيط.

وجاء فستان العروس من العلامة التجارية Elliatt، بسعر 406 دولارات أمريكية، أي ما يعادل الـ6486 جنيها مصريا.