الامارات | زوجة مليونير تهرب مع سائق توكتوك يصغرها بـ 13 عاماً ومعها 63 ألف دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة مليونير تهرب مع سائق توكتوك يصغرها بـ 13 عاماً ومعها 63 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حالة غير عادية في ولاية ماديا براديش، هربت زوجة رجل مليونير مع سائق "توكتوك" أصغر منها 13 عامًا. وبحسب ما نشرته الصحافة الهندية، وقع الحادث في منطقة خجرانة بالمدينة، حيث تم الكشف عن الحادث بعد أن قدم زوج المرأة شكوى إلى مركز الشرطة بشأن اختفاء زوجته مع 4700000 روبية هندية (أي حوالي 63 ألف دولار أميركي).

وفقًا للمعلومات الأولية، غالبًا ما اعتاد سائق التوكتوك توصيل المرأة إلى منزلها. والزوجة المتهمة مفقودة منذ 13 أكتوبر.

في هذه الأثناء، تحقق الشرطة في الأمر وتبحث عن زوجة المليونير وسائق التوكتوك. وفي وقت لاحق، تم العثور على مكان المتهم، وبعد ذلك قامت الشرطة بمداهمته وعثرت على المرأة المتهمة وسائق التوكتوك.

سائق التوكتوك المتهم يدعى عمران ويبلغ من العمر 32 عاما. عنوان إقامته لم يُعرف بعد. كما استعادت الشرطة 33 ألف روبية نقدًا من منزل صديق عمران.

ومع ذلك، لم يتم القبض على المرأة وسائق التوكتوك.

وزعمت التقارير أن زوج المرأة هو صاحب أرض تبلغ قيمتها كرور روبية (أي حوالي 133 ألف دولار أميركي).

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