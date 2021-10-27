الامارات | أفضل مشروب لإنقاص الوزن

شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل مشروب لإنقاص الوزن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد فقدان الوزن أمراً صعباً ولا يوجد حل سحري لذلك، لكن مشروباً واحداً يمكن أن يساعدك في طريقك إلى إنقاص بضعة أرطال، وهذا المشروب هو الشاي الأخضر الذي سنتناول أهم فوائده في هذا الموضوع.

غالباً ما يوصف الشاي الأخضر بأنه أحد أنواع الشاي الصحية، وتقول صحيفة "إكسبريس" البريطانية إن الشاي الأخضر له العديد من الفوائد الصحية التي لا يوفرها شاي الإفطار (الشاي الأسود) وأهم تلك الفوائد المساعدة على فقدان الوزن.

الشاي الأخضر مصنوع من أوراق غير مؤكسدة وهو أحد أقل أنواع الشاي معالجة، كما يحتوي مادة البوليفينول النافعة، وهو منخفض السعرات الحرارية بشكل طبيعي ويحتوي على الكافيين، وأيضاً مادة الكاتشين التي تسهم في حرق الدهون.

والشاي الأخضر في جبال الهيمالايا على وجه الخصوص مفيد للغاية لصحتك، حيث يُزرع على سفوح جبال الهيمالايا بمزيج ملائم من التربة ودرجة الحرارة وباقي عناصر الطقس التي تسهم جميعها في منحه الخصائص المميزة.

كيف يساعد الشاي الأخضر على إنقاص الوزن؟

كما ذكرنا، يمكن أن يكون الشاي الأخضر بمثابة "أفضل مشروب لإنقاص الوزن"، لكنه لن ينجح إذا كنت غير ملتزم بممارسة الرياضة والنظام الغذائي الصحي الغني بالخضروات.

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين ونوع من الفلافونويد يسمى الكاتشين، وهو مضاد للأكسدة. كما يحتوي على مادة epigallocatechin gallate (EGCG) ، التي تعزز عملية التمثيل الغذائي.

ويمكن أن يساعد الكاتشين في تكسير الدهون الزائدة، في حين أن الكافيين هو منبه معروف جيداً يساعد في حرق الدهون وتحسين أداء التمارين، وكل من الكاتشين والكافيين الموجودين بشكل طبيعي في الشاي الأخضر لهما تأثير في زيادة كمية الطاقة التي يستخدمها الجسم.

فوائد الشاي الأخضر

استخدم الناس الشاي الأخضر في الطب الصيني والهندي التقليدي للسيطرة على النزيف وشفاء الجروح، والمساعدة على الهضم، وتحسين صحة القلب والصحة العقلية، وتنظيم درجة حرارة الجسم، واليوم يتم استخدام الشاي الأخضر لمجموعة واسعة من الأشياء ومن أهم فوائده ما يلي:

المساعدة على حرق الدهون.

المساعدة في الحماية من أنواع معينة من السرطان.

يمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول (السيئ) والمساعدة في مكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية.

يساعد على خفض مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

تحارب مادة الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر البكتيريا الموجودة في الفم.

يساعد في تحسين وظائف المخ بما في ذلك وقت رد الفعل والمزاج والإنتاجية.

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