الامارات | حفيدة فريد شوقي: هربت يوم فرحي وأنا عدوة الرجالة ومش بطيقهم.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن حفيدة فريد شوقي: هربت يوم فرحي وأنا عدوة الرجالة ومش بطيقهم.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الفنانة المصرية ناهد السباعي، عن تجربة الهروب من حفل زفافها قبيل بدأه بـ 24 ساعة عقد القرآن الشرعي بواسطة مأذون، لافتة إلى إنها أخبرت والدتها بعدم الارتياح من الارتباط بهذا الزوج وطلبت منها الانصراف حيث كانتا متواجدتين في مدينة العين السخنة بمصر من أجل حفل الزفاف.

وأوضحت ناهد السباعي، وهي حفيدة الفنان الراحل فريد شوقي، أنها حصلت بعض المشاكل وقررت عدم الاستمرار في الزواج لرفضها العيش في مشاكل حتى ولو طفيفة، مضيفة: "كان عندي أمال مكنتش مستوعباها لكن أيقنت أن ماحدش ينفع يتغير إلا لما يكون هو عايز يتغير".

وأضافت بنبرة ساخرة عن صفات الرجل الذي تنوي الارتباط به، معبرة: "أنا مش بطيق الراجل أصلاً.. أنا عدوتهم"، فيما قالت المنتجة ناهد فريد شوقي، والدة ناهد السباعي: "لم أعترض على هروبها رغم أنه تم كتب الكتاب.. وقلتلها مافيش حاجة خلاص اللي هتحسيه هنعمله".

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