الامارات | مشروب يومي شهير يطيل العمر ويحميك من الوفاة المبكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب يومي شهير يطيل العمر ويحميك من الوفاة المبكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمكن أن يصبح العيش حياة طويلة وخالية من الأمراض نسبياً أمراً وارداً من خلال تناول الأطعمة الصحية، لكن الخبراء وجدوا أيضاً أن هناك نوع من المشروبات الساخنة اليومية الشهيرة التي يتناولها أغلب الناس يحتوي على مضادات للأكسدة وللالتهابات وللجذور الحرة بما يجعله يساهم في إطالة العمر ويقي من خطر الوفاة المبكرة.

ووفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية فإن الأكسدة هي إحدى الآليات الكامنة وراء الشيخوخة والحالات الخطيرة الشائعة مثل السرطان وأمراض القلب، ووجد الخبراء أن القهوة تصادف أنها أكبر مصدر لمضادات الأكسدة في النظام الغذائي الغربي، بما يفوق أحياناً بعض الفواكه والخضروات.

ووجدت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine ، أن شرب القهوة يؤدي إلى زيادة العمر، حيث فحصت الدراسة الأثر الصحي للقهوة على 229119 رجلاً و 173141 امرأة واستمرت حوالي 13 عاماً، وخلصت إلى أن أولئك الذين شربوا القهوة كانوا أقل عرضة للوفاة المبكرة.

وفي دراسة أخرى نشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، تم إجراء مزيد من التحقيق بشأن استهلاك القهوة والوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية ومعدل الوفيات الإجمالي.

وأشارت الدراسة إلى أنه إجمالاً تمت متابعة 508،747 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 79 عاماً ووجدت الدراسة أن القهوة المفلترة كانت أفضل بكثير للصحة من القهوة غير المفلترة.

كم تشرب من القهوة يومياً

من خلال الدراسات وجد الباحثون وفقاً لـ"إكسبريس" أن الاستهلاك المعتدل للقهوة بفنجان واحد فقط في اليوم كان مرتبطًا بانخفاض خطر الموت المبكر بنسبة خمسة إلى ستة في المائة، مما يبرز أنه حتى القليل من القهوة يكفي لإحداث تأثير.

وتعود فائدة القهوة بالنسبة لطول العمر على الأرجح إلى مادة البوليفينول وهي مواد كيميائية تحدث بشكل طبيعي في النباتات، وتحمي مادة البوليفينول النباتات من الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية من الشمس وكذلك الجذور الحرة وهي جزيئات ناتجة عن تكسر الأكسجين في النبات، وأظهرت مقالات بحثية لا حصر لها أن البوليفينول يحمي من الالتهابات في الجسم بما يساهم في الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والسرطان.

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