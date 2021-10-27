شاب يفاجئ حبيبته ويطلب يدها على متن طائرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تقدم شاب لـ الزواج من حبيبته على متن طائرة روسية، مما جذب انتباه الجميع له، وردود فعل لطيفة من الركاب اللذين صفقوا لهما، بينما وثق الآخرون الحدث بالتقاط صور لهما عن طريق هواتفهم الذكية، إذ كانت الطائرة متجهة من مدينة كراسنودار إلى سان بطرسبرج.

التقدم للزواج على متن الطائرة

تداولت وسائل الإعلام الروسية لقطات الحدث الرومانسي الذي وقع على إحدى الطائرات المتجهة من كراسنودار إلى المدينة الروسية سان بطرسبرج، التي تظهر فيها الشاب الذي ركع على ركبتيه في وسط ذهول الركاب وحبيبته، ليقدم لها خاتم الزواج فتسارع الفتاة بالموافقة، التي تعمل ممرضة في شركة الطيران التابع لها الطائرة، وفقا لـ«روسيا اليوم».

ليست الأولى.. عروض زواج على متن الطائرة

لم يكن ذلك الشاب الروسي هو أول من يطلب حبيبته للزواج على متن الطائرة، فقد سبقه شاب صيني وطلب يد حبيبته التي تعمل مضيفة طيران في إحدى خطوط الطيران الصينية لكن لم تقابل بالترحيب بل خسرت وظيفتها بسبب انتشار الفيديو الذي سجله أحد الركاب لصديقها وهو يقدم لها خاتم الزواج، وقالت الشركة إن المضيفة بعملتها هذه تعرض حياة الركاب للخطر، وكان ذلك في عام 2018.

وفي يوليو من العام الحالي تقدم شاب تركي لخطبة حبيبته التي تعمل مضيفة على متن الطائرة المتجهة من مطار صبيحة إلى مدينة دنيزلي جنوب غرب تركيا في عرضٍ نادر الحدوث ولمحة رومانسية من الشاب قابلها الركاب بالتصفيق والترحيب، ومازحه أحد الركاب قائلاً:«ستكون هناك مشكلة إذا لم تقم بدعوة كل من شاهدوا من الركاب الي حفل الزفاف»، وفقا لـ«تركيا الآن».