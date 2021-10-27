إلى متى يمكن أن تستمر أعراض الإنفلونزا؟.. إليك ما يجب فعله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بينما يستمر فيروس كورونا في التأثير على حياة الناس، أضاف موسم الإنفلونزا المزيد من القلق، ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، كانت حالات الإنفلونزا خلال 2020 "منخفضة بشكل غير عادي" نظرًا لأن الأشخاص كانوا يتخذون جميع الإجراءات الاحترازية للبقاء في مأمن من كوفيد، كما حد أيضًا من انتشار أمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

ومع ذلك، فقد انتشر فيروس الإنفلونزا هذا العام وأثر على الكثيرين، إليك كل ما يجب أن تعرفه عن الإنفلونزا ومدة المرض، وفقا لموقع timesofindia.

ما هي المدة التي تستغرقها أعراض الإنفلونزا عادةً؟

تؤثر الإنفلونزا على أنفنا وحلقنا ورئتينا، إنه مرض تنفسي يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الحمى والقشعريرة والصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف وانسداد الأنف وآلام الجسم وغيرها.

بعد تعرضك للفيروس، قد تظهر عليك الأعراض بين يوم واحد إلى 4 أيام وقد تستمر لمدة تصل إلى 5 إلى 7 أيام، قد يعاني من أصيبوا بالإنفلونزا من الأعراض المصاحبة لفترة زمنية أقصر، وقد يستمر البعض في الشعور بالإرهاق حتى بعد زوال الألم وعدم الراحة.

ماذا تتوقع؟ دليل يومي لظهور أعراض الإنفلونزا

تطور أعراض الإنفلونزا هو نفسه إلى حد ما بالنسبة للجميع، يجب على أي شخص يصاب بالعدوى وتظهر عليه الأعراض أن يمر بمراحل مختلفة من الإنفلونزا، إليك تحليل يومي لأعراض الفيروس وما يمكنك توقعه.

اليوم الأول: إذا تعرضت لفيروس الإنفلونزا، فقد تكون معديًا حتى قبل ظهور الأعراض، في اليوم الأول، سوف تشعر أنك بخير، ولكن أثناء قيامك بعملك وأنشطتك اليومية، ستبدأ في الشعور ببعض الانزعاج في جسمك وقشعريرة خفيفة وآلام في الجسم.

اليوم 2-4: في اليوم التالي، قد تستيقظ مع الأعراض التقليدية للإنفلونزا بما في ذلك التهاب الحلق والحمى والصداع وانسداد الأنف وانسداد الأنف وألم في الجسم، بين اليوم 2-4، تكون أعراض الإنفلونزا في ذروتها.

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، يجب أن تحافظ على مسافة بينك وبين الأشخاص من حولك، وذلك لاحتواء انتشار الفيروس.

اليوم 5-6: بحلول اليوم الخامس، ستبدأ في الشعور بتحسن قليل، مع الرعاية المناسبة والعناية الطبية، ستصبح الأعراض أكثر اعتدالًا وستشعر بانزعاج وألم أقل، ومع ذلك، استمر في البقاء في المنزل والراحة، اشرب قدر ما تستطيع من الماء واتبع نظامًا غذائيًا صحيًا.

يرجى ملاحظة ما يلي: إذا كنت لا تشعر بالتحسن بحلول اليوم الخامس وما زلت تعاني من أعراض حادة، فاطلب المساعدة الطبية، اكتشف مصدر مرضك وتأكد من عدم اتصالك بالآخرين.

اليوم السابع: من المرجح أن تكون قادرًا على التنفس بشكل أفضل، وتشعر بأنك أكثر نشاطًا وستكون أقل ألمًا، من المحتمل أن تكون في طريقك إلى العمل ويمكنك أيضًا الخروج لمقابلة أصدقائك، ومع ذلك، إذا لم تهدأ أعراضك حتى الآن، اعزل نفسك واتصل بطبيبك.

العلاج

ويمكن أن تتراوح عدوى الإنفلونزا من أعراض خفيفة إلى شديدة، يمكنك استشارة طبيبك وفقًا لذلك، شرب الكثير من الماء، والراحة، والدفء هي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التعافي قريبًا، ومع ذلك، عندما تكون الأعراض شديدة، قد تلجأ إلى الأدوية المضادة للفيروسات كما هو موصوف من قبل طبيبك.

احصل على اللقاح الآن

في الوقت الذي يتسبب فيه كل من كورونا والإنفلونزا في إحداث الكثير من الفوضى حول العالم، فإن الحصول على اللقاحات أمر في غاية الأهمية.

وقال مركز السيطرة على الأمراض (CDC)، إنه من الآمن تلقي لقاح ضد كوفيد والإنفلونزا في نفس الوقت، في حين أن اللقاحات لا يمكن أن تحميك من الإصابة بالفيروس، فمن المؤكد أنها تخفف الأعراض.