منها الكالسيوم.. أسوأ المكملات الغذائية بعد سن الخمسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

سواء كنت تبحث عن تقليل أعراض بعض المشكلات الصحية المزمنة أو زيادة طول العمر، فإن المكملات الغذائية، هي جزء من الروتين اليومي للعديد من الأشخاص.

في حين أن هناك عددًا لا يحصى من المكملات الغذائية التي يمكن أن يكون لها فوائد كبيرة على صحتك ورفاهيتك، فإن أي دواء أو مكمل له بعض المخاطر عمليًا.

على الرغم من أنه من الحكمة إجراء البحث والتحدث إلى مقدم الطبيب، قبل تناول مكملات جديدة في أي عمر، يقول الخبراء أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا يجب أن يتوخوا الحذر بشكل خاص عند إجراء إضافات إلى روتينهم.

إليك المكملات الغذائية التي يقول الخبراء إنها قد تكون ضارة بشكل خاص بصحتك بعد سن الخمسين، وفقا لموقع eatthis.

الكالسيوم

في حين أن الكسور قد تكون شائعة بشكل متزايد مع تقدمك في العمر، فإن هذا لا يعني بالضرورة أنه يجب عليك البدء في إضافة مكملات الكالسيوم إلى روتينك المعتاد.

وفقا لدراسة نشرت عام 2010 في المجلة الطبية البريطانية، كما تشير مراجعة عام 2019، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمكملات الكالسيوم ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية خاصة لمن هم في سن الخمسين وما فوق، وينصح الباحثون بضرورة تحقيق البدلات اليومية الموصى بها من الكالسيوم من خلال المصادر الغذائية عندما يكون ذلك ممكنًا، بدلاً من المكملات، إذا كنت تتساءل عن أفضل مكملات الكالسيوم بالنسبة لك، فاستشر طبيبا.

الحديد

في حين أن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على صحتك، فإن الحصول على الكثير من الحديد يمكن أن يكون مشكلة أيضًا.

تنخفض احتياجات الحديد لدى النساء بعد انقطاع الطمث بسبب نقص فقدان الدم مع الدورة الشهرية، البدل الغذائي الموصى به (RDA) للنساء أقل من 50 عامًا هو 18 ملليجرام في اليوم.

بالنسبة للنساء في سن 50 عامًا فما فوق، تنخفض احتياجات الحديد إلى 8 ملليجرام، كما توفر معظم الفيتامينات المتعددة للنساء فوق سن الخمسين كمية كافية من الحديد، كما أن تناول مكملات الحديد الإضافية للنساء الأصحاء فوق سن الخمسين ليس ضروريًا ما لم يوجهك الفريق الطبي الخاص بك.

وذكرت Mayo Clinic أن تناول الحديد المفرط قد يؤدي إلى تراكم الحديد في أعضائك، مما قد يساهم في الإصابة بمرض السكري، ومشاكل صحية في القلب، وخلل في وظائف الكبد.

جذر الهندباء

إذا وجدت نفسك تستيقظ لاستخدام الحمام بشكل متكرر مع تقدمك في العمر، فأنت لست وحدك، وجدت مراجعة أجريت عام 2012 للبحث المنشور في مراجعات في طب المسالك البولية أن ما يصل إلى 62٪ من النساء وما يصل إلى 59٪ من الرجال في السبعينيات والثمانينيات من العمر استيقظوا للتبول مرتين على الأقل كل ليلة، بينما ما يصل إلى 18٪ من النساء وما فوق إلى 17٪ من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 سنة فعلوا الشيء نفسه.

بعد سن الخمسين أو نحو ذلك، قد يلاحظ كل من النساء والرجال الحاجة المتزايدة للتبول في الليل، بالنسبة للنساء، السبب هو انخفاض هرمون الاستروجين المرتبط بانقطاع الطمث، بالنسبة للرجال، قد يكون السبب زيادة في حجم البروستاتا.

وأظهر أن جذر الهندباء يزيد من تواتر التبول وحجمه، نقلاً عن دراسة نشرت عام 2009 في مجلة الطب البديل والتكميلي، فإنه إذا اخترت تناول مكملات الهندباء، فمن المهم أن تفعل ذلك في وقت مبكر من اليوم لتجنب تعريض نومك للخطر.

جذر عرق السوس

وفقًا لتقرير عام 2020 الذي نشرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يعاني ما يقرب من 45.4٪ من البالغين في الولايات المتحدة من ارتفاع ضغط الدم، و يزداد هذا العدد بشكل ملحوظ مع تقدم العمر، حيث يؤثر ارتفاع ضغط الدم على 54.5٪ من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 59 و 74.5٪ من أولئك الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر.

وهذا يعني أنه بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، فإن تناول المكملات الغذائية المعروف عنها أنها تزيد من ضغط الدم يمكن أن تكون خطيرة.

جذر عرق السوس طعمه لذيذ، ولكن إذا كان عمرك أكثر من 50 عامًا، فقد ترغب في تقليل الكمية التي تتناولها.

يزيد جذر عرق السوس من ضغط الدم عن طريق زيادة حجم الدم ومقاومة تدفق الدم في الشرايين، مع تقدم العمر، يرتفع ضغط الدم يميل إلى الزيادة على أي حال، مما يزيد من أهمية مراعاة العوامل الغذائية التي قد تزيده.

وجدت دراسة نشرت عام 2017 في مجلة Scientific Reports أنه من بين مجموعة من 22 بالغًا يتمتعون بصحة جيدة، فإن الاستهلاك اليومي لعرق السوس على مدى أسبوعين زاد من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي وتصلب الشرايين الكبيرة.