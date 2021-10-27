جريء وبدون بطانة.. إعلامية تثير الجدل بإطلالتها في أوسكار العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

نشرت الإعلامية التونسية مريم الدباغ مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام"، وذلك خلال حضورها مهرجان أوسكار العرب في دورته الخامسة التي أقيمت بأحد الفنادق الكبرى بمدينة القاهرة، في دورة استثنائية تحمل اسم الفنانين القديرين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

واثارت مريم الدباغ الجدل بعد ظهورها بفستان طويل باللون المارون بقصة الكب مزينا بالتطريزات، ويتميز الفستان بأنه شفاف بالكامل ودون بطانة.

واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدت إكسسوارات مكونة من ساعة يد ومجموعة أساور وسلسلة.

ومريم الدباغ إعلامية تونسية ولدت في 14 مايو 1986 ودرست في الأكاديمية العسكرية بإنجلترا، وتدربت على دراسة الأزياء في ميلانو، وحصلت على الجنسية البريطانية والتونسية والفرنسية.

وأقيمت رابع دورات مهرجان "أوسكار العرب" العام الماضي في تونس، وأثارت حينها جدلا واسعا بسبب تكريم مطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، رغم إعلان نقابة المهن الموسيقية في مصر منع التعامل معهما.

وشهد حفل الدورة الخامسة الذي أقيم مساء أمس في القاهرة تكريم التونسية المثيرة للجدل مريم الدباغ، والراقص الاستعراضي التونسي هيكل علي، مع مجموعة من الفنانين المصريين والعرب، ومنهم نادية الجندي، غادة عبدالرازق، منة فضالي، فيفي عبده.